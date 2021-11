Black Friday 2021, LIVE: Prevendite da Amazon e altri grandi brand | un’offerta

Resta aggiornato minuto per minuto sulla copertura delle notizie del Black Friday 2021 su EL PAÍS. Getty Images

Gli orari più attesi nel mondo dell’e-commerce sono qui. intendiamo il Venerdì nero 2021! Un evento che continua, anno dopo anno, ad ampliare gli obiettivi e fare tendenza nel campo degli sconti. In questa occasione, molte piattaforme come Amazone componenti del computere Corte inglesee Cecotec Molti altri hanno mostrato vendite eccezionali nelle settimane precedenti al 26 novembre. In tutti i tipi di categorie e anche in quelle più classiche, tra cui: Tecnicae Homepagee immagine e suonoe Bellezza NS moda.

Pertanto, in fiera di paese Condivideremo minuto per minuto da oggi fino alle 00.00 di venerdì una copertura mediatica ricca di sorprese: con ribassi inaspettati, last minute, Prezzi storici per i prodotti di marca E altre notizie. Risparmia sui prodotti a cui tieni di più e approfitta del Black Friday Per i regali di Natale che ancora resistono.