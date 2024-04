Black Ops Zombies raggiunge un record impressionante dopo 13 anni

Gli utenti continuano a mostrare tutto il loro talento e questa volta il giocatore è stato il primo a raggiungere il livello 100 in Call of the Dead

Call of Duty è uno dei franchise più grandi e popolari al mondo e questi sparatutto fanno parte della vita dei giocatori da molti anni e oggi sono ancora indispensabili per molte persone. In questa occasione, i vecchi titoli sono ancora molto popolari, infatti un giocatore ha appena battuto il record di Black Ops Zombies dopo 13 anni raggiungendo il 100° round in Call of the Dead, il che dimostra che I videogiochi non hanno data di scadenzaNonostante quello che dicono in molti.

La saga di Black Ops è uno dei giochi più amati dalla gente, infatti, è possibile che la prossima versione di Call of Duty sarà una continuazione diretta di Black Ops II, che piacerà alla maggior parte dei giocatori. Anche se Modern Warfare 3 non è stato accolto così bene come ci si aspettava, sembra che stia accadendo lentamente. Continua a mantenere una base di giocatori fedeleTuttavia, ci sono molte persone che aspettano una nuova versione che offrirà loro ancora una volta il divertimento e la connessione che Call of Duty non ha fornito per molto tempo.

Ecco come è stato creato il record di questo giocatore in Black Ops Zombies

La persona responsabile del raggiungimento di questa impresa è un utente Twitch PromptTheStealthPatcher. Potete vedere la foto grazie ad un utente Twitter Mao XPche ha condiviso uno screenshot in cui è possibile vedere che il dispositivo di streaming ha effettuato l'accesso Livello 100 nella mappa Il Richiamo dei MortiCosì è diventato la prima persona a raggiungere questo obiettivo. È chiaro che non importa quanto tempo passi, gli utenti non smetteranno di sorprendere la community con il loro innegabile talento.

Oggi è stata fatta la storia… Congratulazioni veloci per aver ricevuto la prima chiamata dal 100esimo round of the dead! pic.twitter.com/v1qf0H1Sf7 -Mao (@MaoXP_) 3 aprile 2024

Secondo l'aggiornamento di Mao, streamer Prompt morì al 105esimo roundQuesto è un numero che dovrà essere superato in futuro. È davvero difficile da battere per chiunque, ma se all'epoca si pensava che nessuno potesse arrivare al centesimo round, niente era impossibile. L'unica cosa che serve è tempo e dedizione, perché probabilmente ci vorranno molti tentativi per eguagliare il record stabilito da questo grande giocatore.

La modalità di gioco Zombies crea davvero dipendenza per molte persone, soprattutto a causa della strategia richiesta e dell'enorme differenza tra questa e le modalità multiplayer. Call of Duty: Modern Warfare 3 ha portato questa modalità ad un altro livello, introducendola per la prima volta Apri la mappa Il cui stile hai già visto in altre occasioni grazie a Warzone. Vedremo cosa succede, ma ricorda che un nuovo Black Ops potrebbe essere molto vicino alla première ufficiale.