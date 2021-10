Black Widow sbarca allo scoperto su Disney+: vedremo più Natasha Romanoff nell’MCU? | Cinema e televisione

Sono stati mesi difficili accusee Causa, titoli bellezze Afferra i media e la campagna Discredito Reciproco, ma alla fine Disney e Scarlett Johansson Fecero un patto economico e seppellirono l’ascia una volta per tutte. La tempesta mediatica è passata e l’attrice ha criticato – nominata due volte per un premio OscarSono stati messi a tacere dopo che i termini del loro contratto sono stati rivalutati dalla multinazionale.

Perché, ricorda, una delle cause intentate da Scarlett Johansson contro la Disney era strettamente correlata alla premiere. Vedova Nera a partire dal Contemporaneamente nei cinema e nelle piattaforme. contratti stellari meraviglia Hanno una clausola che specifica che a seconda delle prestazioni che le loro strisce hanno al botteghino, addebiteranno più o meno soldi. Vedova Nera Non è stato un duro colpo, anche se ha ricevuto finanziamenti da 379 milioni di dollari Da 200 budget di spesa.

Le basse cifre di raccolta cumulativa sono dovute a due ragioni. il primo , pandemia. Il film è stato proiettato per la prima volta in stato unito 11 luglio, al culmine di una nuova ondata di contagi causati da variabile delta (o India) del Corona virus, che ha notevolmente ridotto la capacità. Sembra che il secondo sia inseparabile dal primo: che il film ci fosse dentro Disney + Dal giorno del primo spettacolo ad un costo aggiuntivo di 21,99 € Era più facile hackerare. Il nastro è trapelato e mostrato illegalmente da molti, riducendo drasticamente i loro guadagni.

In ogni caso, Scarlett Johansson ha perso soldi Per le decisioni sbagliate, la Disney ha lanciato una battaglia mediatica contro l’azienda. Parole maleducate e accuse di mancanza di professionalità e persino di egoismo sono state tra le dure argomentazioni utilizzate da entrambe le parti. Dopo diversi mesi sulla strada della guerra, i due sembrano essersi riconciliati. C’è una differenza di due mesi tra accusaremisoginia“Johansson lo ha licenziato contro la Disney e”Sono così orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto insieme nel corso degli anniS..” Il denaro, alla fine, guida tutto.

Vedova Nera Arriva su Disney+ all’aperto

La buona notizia dopo la tempesta è che Vedova Nera Finalmente arriva allo scoperto su Disney+. Non avrai più un costo aggiuntivo di venti euro per noleggiarlo, ma potrai vederlo gratuitamente (se sei abbonato) insieme al resto dei prodotti MCUe Compresi quelli più recenti, come la serie loki NS Falcon e il Soldato d’Inverno. Nonostante l’arrivo Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Dobbiamo aspettare ancora qualche mese: fino a 12 novembre 2021, la data scelta dall’azienda per rilasciarlo gratuitamente agli abbonati.

La grande domanda che tutti si pongono è la stessa: tornerà mai al lavoro? Scarlett Johansson in un MCU? Vedova Nera lei era una rara recensione Nella fase 4: un film in contesto in guerra fredda Che includeva una trama di spie russe, qualcosa di molto lontano dalla distopia del futuro loki O il mondo della fantascienza che ci apparirà eternità.

Si dice che la nuova vedova nera, Yelena Belova (Firenze Boge), che se ne occupò Natasha dopo gli eventi Avengers: Endgame, nella nuova serie di Occhio di Falco e forse il rottura a partire dal vedove Tipo di ruolo in Fase 4 (In effetti, c’è un riferimento a uno di loro in Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli). Ma per ora, sembra improbabile che ci sarà un seguito a Vedova Nera O qualche espansione all’indietro dell’universo Romanov. naturalmente, Non c’è nessun piano in vista all’interno della casa del topo Per riportare questo personaggio, nonostante il regista Kate Shortland Dichiara che, se ce ne fosse uno, sarebbe felice di condividere.