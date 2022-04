BlackRock scommette su un portafoglio diversificato e afferma che le commissioni potrebbero risentirne

CEO a Black Rock D Hanno detto agli analisti che il modello di business diversificato della società dovrebbe aiutarla a superare un ambiente difficile per i gestori patrimoniali quest’anno, ma hanno messo in guardia su alcune pressioni sulle commissioni.

Black Rock Inc. Gli utili trimestrali migliori del previsto, poiché il più grande gestore patrimoniale del mondo ha beneficiato dell’investimento degli investitori in vari asset e fondi indicizzati.

L’utile rettificato è salito a $ 1,46 miliardi, o $ 9,52 per azione, nei tre mesi terminati il ​​31 marzo, da $ 1,2 miliardi, o $ 8,04 per azione, un anno prima.

Secondo i dati Refinitiv IBES, gli analisti, in media, si aspettavano guadagni di 8,75 dollari per azione.

“Il successo degli investimenti pluriennali ci ha permesso di approfondire le nostre relazioni orientate alla soluzione con i clienti e hanno migliorato e diversificato il nostro profilo di crescita organica dei ricavi”, ha affermato Gary Shedlin, Chief Financial Officer.

Tuttavia, BlackRock ha previsto che la recente volatilità del mercato potrebbe abbassare le commissioni per alternative liquide e prodotti “lunghi” per il resto dell’anno, secondo Shedlin.

Nonostante il risultato migliore, le azioni BlackRock sono state leggermente più alte a $ 717 negli scambi mattutini dopo i risultati. Nel primo trimestre sono scese di circa il 17%.

Il gestore patrimoniale ha attirato deflussi netti totali per 86 miliardi di dollari nel primo trimestre, in calo rispetto ai 172 miliardi di dollari dell’anno precedente, principalmente a causa dei deflussi stagionali dalla gestione della liquidità, per un totale di 27 miliardi di dollari.

La società con sede a New York ha chiuso il quarto trimestre con 9,57 trilioni di dollari di asset in gestione, rispetto ai 9,01 trilioni di dollari dell’anno precedente.

I ricavi totali sono aumentati del 7% a 4,69 miliardi di dollari, grazie all’aumento delle commissioni di consulenza per gli investimenti e la gestione. Questa cifra si confronta con le stime di $ 4,73 miliardi.

I gestori patrimoniali tradizionali hanno lottato dall’inizio dell’anno per adattarsi a un contesto macroeconomico in rapida evoluzione caratterizzato da inflazione elevata, tassi di interesse elevati e timori di una possibile recessione, aggravati da quella che la Russia chiama una “operazione militare speciale” in Ucraina.