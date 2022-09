Blanca Miro Tricky Hairstyle o l’acconciatura perfetta

Uno dei nostri principali ostacoli quando si tratta di spazzolare i capelli ogni mattina è la mancanza di tempo. Di solito abbiamo solo pochi minuti prima di andare in ufficio a pensare Cosa facciamo con i nostri capelli? E questo non è un problema che dura tutto il giorno. Quest’ultimo, a volte un compito complicato.

Lasciandoci alle spalle le torride temperature estive, affrontiamo sempre il peggio Pioggia di mezza stagioneUn vero mal di testa in termini di capelli. Affinché l’umidità non causi danni ai capelli, c’è chi sceglie classici come coda di cavallo lucidata Oppure il fiocco alto, oltre alla possibilità di aggiungere accessori efficaci come il berretto. Altri come Blanca Miró amano correre dei rischi con opzioni più originali e sorprendenti con accessori a colori.

Per ottenere un nuovo output, il file lei è una ragazza Lo spagnolo ha optato per una svolta sulla tradizionale coda di cavallo con un’altezza media aggiungendo cerchietto per capelli in arancione e viola per un’acconciatura intrecciata di successo. Semplici dettagli consentono l’elezione a 180 gradi in pochi secondi. È facile da eseguire e il risultato è molto efficace.

Instagram Blancamero

nel caso se Bianca Mircome fa notare sul suo profilo Instagram, la persona ha battezzato il nome fascia per capelli Appartiene a cappelli marroniun Società spagnola di cappelli e cappelli Che è riuscita ad approdare nei guardaroba di grandi nomi dello stile nazionale. Quello di Barcellona è uno dei grandi che ostentano le loro accattivanti creazioni.

Sul web non abbiamo trovato il modello scelto da Miró, ma abbiamo trovato un’opzione molto simile per creare la nostra treccia. Il prezzo? 70 euro.