Blanca Paloma si inchina alla chitarra per salutare il suo tour europeo, che le ha lasciato “sentimenti positivi”

Madrid, 17 aprile. (Stampa Europa) –

cantante Piccione Bianco Ha concluso il suo tour internazionale con Spettacolo a Londra, la capitale del paese ospitante per questa edizione dell’Eurovision Song Contest, e che gli ha lasciato “sentimenti favorevoli”. L’artista ha dato il via allo spettacolo suonando la chitarra elettrica con un arco nella sua ultima esibizione sul palcoscenico internazionale, prima della notte dell’Eurovision a Liverpool il 13 maggio.

L’artista ha iniziato la sua esibizione al London Eurovision Concert con il canto iniziale “ayeo” di “Eaea” mentre suonava se stessa su una chitarra elettrica nera con un arco. “È una cosa che ho già fatto per aprire i miei concerti, ma non l’ho mai provato con Eaea“, Egli ha detto.

La performance è proseguita con una versione di flamenco elettronico vinta dal microfono di cristallo a Benidorm. Ha concluso con la nota costante e immutata di tutte le versioni che ha fatto della canzone nelle varie feste.

Il bianco è diventato il colore simbolo dell’attrice spagnola e lo ha indossato in tutte le sue esibizioni in questo tour. A Londra, la moda spagnola è stata nuovamente animata dalla stilista di San Sebastián, Isabel Zapardis. Blanca Paloma indossava un modello in due pezzi con pantaloni a zampa e un corpetto più lungo nella parte posteriore, che formava una lunga vestaglia.

“Abbiamo scelto questo look perché ci ricorda molto i Beatles, negli anni ’60… Ci sembra molto britannico, perfetto per l’occasione “, ha osservato Raoul Amor, costumista di RTVE e costumista personale dell’artista. Per il Liverpool, man mano che andranno avanti, i costumi avranno, secondo Blanca Paloma, sfumature scolpite.

La fine di “Eaea Tour”, come lo chiama Blanca Paloma, lascia all’artista “un piacevolissimo sapore in bocca”. “Sono stupito di come la canzone sia accolta in Europa E come erano collegati al linguaggio universale della musica attraverso le emozioni “, ha detto. Sebbene Blanca Paloma sostenga, al di là di ogni dubbio, il suo più grande apprendimento è stato a livello personale.

Prima di partire per Liverpool, RTVE presenterà un concerto in cui fan e amici circonderanno l’artista il 27 aprile a Madrid.