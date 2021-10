Blanca Suárez invia questo messaggio a Martiño Rivas dopo aver avuto allucinazioni sulla sua trasformazione fisica

Martiño Rivas ha iniziato ad allenarsi da tempo e coltivazione forma fisica in maniera più disciplinata. Così, negli ultimi mesi, l’attore ha pubblicato alcune foto attraverso il suo account Instagram dove possiamo apprezzare la sua trasformazione fisica.

Ma ora, Martino Protagonista in copertina rivista ‘Salute dell’uomoDove crei un file? Catturato in tutto il suo splendore. Alcune immagini che hanno lasciato tutti a bocca aperta quando hanno visto i muscoli e il corpo dell’attore di ‘El Internado’.

Il galiziano ha pubblicato un post in cui dice accanto alla copertina: “Ho mia madre che piange per vedere la mia faccia in edicola“.

Alcuni volti famosi, come Javier Calvo, che ha commentato affermativamente, ha risposto “Sì”. Mentre Javier Camara scrive: “Beato te, amico mio”.

Anche se uno dei più notevoli è stato Il suo partner in “El Internado” Blanca Suarez Chi lo dice:Tua madre e tutta la Spagna‘, insieme ad alcuni simboli di fiamma di fuoco.

la tua trasformazione fisica

Per realizzare questo cambiamento fisico Martiño ha dovuto sacrificarsi un po’ in palestra, assicurando alla pubblicazione che boxe lui è Uno degli sport che pratica di più attualmente.

Anche se, sottolinea, la moderazione è la chiave: “Cerco di fare tutto con moderazione, anche con moderazione”.

Inoltre, Martino Rivas parla dell’alimentazione che segue per mantenersi così: “non seguo una dieta. Non ho un debole per i dolci e cerco di non mangiare cose fritte o lavorate”.

