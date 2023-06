Blasphemous 2 avrà voci in spagnolo e quella è la voce

Uno dei più famosi dei primi aggiornamenti bestemmia È stato lui a fare il doppiaggio con suoni in spagnolo. Questa funzione non era disponibile al momento del lancio, cosa che non verrà ripetuta con essa Canottaggio 2: The Game Kitchen e Team17 hanno confermato che la seconda parte della saga avrà il doppiaggio in spagnolo Dal primo giorno.

Infatti, oggi hanno appena pubblicato a nuovo rimorchio Dal gioco così possiamo sentire come suona lo spagnolo Canottaggio 2. È un videoclip che mescola sequenze cinematografiche con uno stile di animazione molto colorato e momenti tratti da Giocare che non abbiamo ancora visto. È stato anche confermato Il cast vocale sarà completamente nuovo.

Canottaggio 2 Questa estate porta molte novità

Canottaggio 2 Sarà messo in vendita prossimamente 24 agosto per PS5, Xbox Series X/S, PC e Switch. Ci sono versioni PS4 e Xbox One. sviluppando, ma non è ancora noto se verranno rilasciati contemporaneamente o successivamente. il nuovo metroidvania Da Sevillian Studio mostrerà le novità tanto visive quanto sono Nuove armi, più abilità, nemici, aree, boss finali…

In vandalismo possiamo provarci Canottaggio 2 Vi diciamo nelle nostre impressioni che questo sequel è più di un semplice passo logico verso il successo del primo gioco. di più e meglio Sembra quasi un riscatto per tutte quelle cose che la puntata precedente non poteva coprire, e Disponibilità ad applicare quanto appreso durante quel viaggio. Può sembrare più che uguale, e sebbene ciò non sarebbe negativo in sé e per sé, l’impressione che abbiamo avuto dell’evento è stata che Uno di questi esercizi è l’affinamentoO una formula che fa un ritorno alla formula precedente dimostra le virtù del nuovo.