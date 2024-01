Blizzard nomina un nuovo presidente: l'ex CEO di Call of Duty Johanna Farris

Activision Blizzard Viene da giorni molto turbolenti. recentemente, Microsoft Si è verificata la più grande ondata recente di licenziamenti nel settore, lasciando 1.900 persone senza lavoro, colpendo sia X-Box Piace Activision Blizzard. Nel mezzo di questa situazione Mike Ybarrache era presidente all'epoca Bufera di neveHa deciso di abbandonare la scuola. E ora, dopo solo pochi giorni, Microsoft Ha trovato un’alternativa: il potere esecutivo Joanna Farris.

La notizia è stata resa pubblica grazie ad una email trapelata da Matt Bottil'attuale responsabile dei contenuti presso X-Box. Lì Botti ha riconosciuto per la prima volta la difficoltà della situazione causata dai recenti licenziamenti e ha presentato Farris come nuovo capo dello studio. Farris ha precedentemente lavorato come dirigente della serie Call of Duty, e prima ancora nella NFL. La nuova presidente ha inviato una propria e-mail a Botti per presentarsi, e ha anche definito la situazione come qualcosa che le dà “sentimenti contrastanti”. Farris ha sottolineato di comprendere le differenze tra le serie, come ad esempio: Call of Duty E giochi Bufera di neveHa detto ai membri dello studio che avrebbe rispettato le differenze in quelle dinamiche.

Call of Duty: Modern Warfare 3, di Activision.

Partire Mike Ybarra È stato molto sorprendente, anche nel contesto dei licenziamenti avvenuti nello studio. Qualche mese fa, al momento dell'acquisto Activision Blizzard di MicrosoftYbarra aveva commentato sui social media che l'unico modo per andarsene era Bufera di neve Sarebbe così se lo “tirassero fuori”. Inoltre, Ybarra ha parlato del gioco della sopravvivenza Bufera di neve Che a dicembre ha raddoppiato il proprio team di sviluppo, con l’intenzione di crescere ulteriormente. A seguito di queste sospensioni, la partita è stata annullata. Anche se Ybarra ha annunciato che se ne sarebbe andato Bufera di neve Sui social l’ex presidente, che era dipendente di MicrosoftLe ragioni della sua partenza non sono state spiegate.

Nel frattempo, il resto del settore continua a soffrire di un’ondata infinita di licenziamenti. Oggi Gruppo che abbraccia Annunciato il licenziamento di un certo numero di dipendenti Eidos Montreal Dopo ulteriori studi su di lui, Giochi della foresta neraha perso il 50% dei suoi dipendenti solo quattro giorni fa.