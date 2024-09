Blizzard proverà a far rivivere StarCraft su Xbox; Dicono che stia lavorando a uno sparatutto ispirato al leggendario RTS

Blizzard proverà a far rivivere StarCraft sotto il controllo di Xbox; Dicono che stia lavorando a uno sparatutto ispirato al leggendario RTS

astronave Fa parte dell’età dell’oro di bufera di neve. Tuttavia, il franchise è rimasto nel congelatore per anni e non ha mai avuto una nuova puntata. Lo studio ha cercato di trasferire la saga a nuovi generi con progetti come StarCraft: Fantasma E Arestiratori che alla fine furono cancellati.

Secondo quanto riferito da una fonte molto attendibile, lo studio non si è arreso e ha intenzione di riportare in vita la sua famosa saga di strategia, ma con Sparatutto. Jason Schreierun famoso giornalista BloombergHa rivelato i primi dettagli su di lui.

Blizzard proverà ancora una volta a realizzare uno sparatutto astronave

Sarà la terza volta il fascino per StarCraft?

Schreier ha postato qualche tempo fa Gioca bene: ascesa, caduta e futuro di Blizzard Entertainmentil suo nuovo libro fornisce un’interessante rassegna della storia dello studio, che ora è nelle mani di Xbox. Grazie alle sue ricerche venne a conoscenza di ciò che l’azienda stava cucinando.

Secondo le sue fonti, Blizzard proverà per la terza volta a realizzare uno sparatutto basato sul gioco astronave. Per vari motivi, StarCraft: Fantasma E Ares Non potevano avverarsi. Inoltre, la saga RTS non includeva parti nuove. Per questo motivo la notizia ha suscitato entusiasmo tra i suoi fan.

La comunità che mi è piaciuta astronave È noto per avere tradizioni molto interessanti e può essere facilmente esplorato da altre prospettive. Non per niente da anni arrivano richieste da parte di Blizzard di far rivivere la saga in un modo o nell’altro.

Secondo le informazioni, Dan ciaoex sviluppatore di Un grido lontano Chi è entrato a far parte di Blizzard nel 2022, sta lavorando al nuovo progetto, che rimarrà in fase di sviluppo Fasi iniziali di sviluppo. Schreyer ha spiegato che al momento non sa quale sia lo stato del progetto.

“Se non viene cancellato, voglio dire che dopo tutto questa è Blizzard… Sì, questo è un progetto che, per quanto ne so, era in fase di sviluppo almeno nel momento in cui ho scritto questo libro”, ha detto il giornalista.

StarCraft: Fantasma Doveva essere uno sparatutto in terza persona con protagonista Nova, un agente terrestre. D’altronde questo è noto Ares Doveva avere un concetto simile, poiché sarebbe stato basato anche sull’azione in terza persona e su una storia incentrata su detta fazione.

