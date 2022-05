Blizzard sta assumendo un Head of Workplace Culture per migliorare la sicurezza, la diversità e l’inclusione

Sebbene Casi di molestie e discriminazioni loro hanno L’immagine di Activision Blizzard è stata gravemente offuscataLa società ha cercato di rispondere alle accuse con diversi compromessi. lui ha Licenziamento fino a 37 dipendenti per cattiva condottaCompreso La marcia dell’ex presidente di una bufera di neve. con tutto, New York ha intentato una causa Più contro di lui.

Intanto dalla tempesta di neve annunciare relativo contratto. Nello specifico, Jesica Martinez, che assumerà il ruolo di responsabile della cultura e vicepresidente dell’azienda. Questo passaggio mira a seguire il percorso di “creazione di una cultura del lavoro più diversificata, equa e inclusiva” nell’ambiente di lavoro.

Sarà opera di Martinez Incoraggiare e promuovere la strategia culturale tra la forza lavoroOltre a migliorare la comunicazione tra i team e rinnovare i programmi di apprendimento per i nuovi talenti. Ecco come la preside valuta il suo nuovo ruolo:

“Quando crei un ambiente in cui le persone vengono prima di tutto, in cui i team si sentono al sicuro e apprezzati e lavorano insieme verso un obiettivo comune, tutti prosperano: dipendenti, giocatori e aziende. Dare vita ai valori delle nostre comunicazioni è ciò che facciamo è come riportiamo l’umanità nel mondo degli affari.

La carriera di Martinez è ampia in questo tipo di attività, essendo stata Oltre 14 anni di lavoro per The Walt Disney Company. Lì ha lavorato come capo del personale e consulente strategico del direttore della sicurezza e della tecnologia per i parchi a tema Disney. A sua volta, è stato un pezzo essenziale per l’incorporazione della 21st Century Fox dopo essere stato acquistato dalla Disney.