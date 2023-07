Blizzard sta compiendo un passo storico e inizierà a pubblicare i suoi giochi su Steam

Ogni volta che vogliamo lanciarci in una delle grandi avventure di Blizzard, Abbiamo dovuto rivolgerci a Battle.net. I giocatori PC odiano dover installare diversi lanciatori e la standardizzazione dei contenuti è l’obiettivo. Ora, dopo molti anni nella stessa direzione, l’azienda ha deciso di prendere l’iniziativa.

Ed è quella bufera di neve appena annunciato che continuerà a pubblicare i suoi giochi su Steam, la piattaforma della community più popolare su PC. Il primo gioco ad arrivare sarà Overwatch 2, che uscirà il 10 agosto su Valve Store e Hai già un file Così non perdiamo il conto. L’azienda stessa ha spiegato il suo cambiamento di cuore:

Man mano che ci siamo evoluti, il settore dei videogiochi ha fatto lo stesso. I videogiochi non sono più limitati a una comunità specifica, come lo erano quando Battle.net è stato lanciato oltre due decenni fa. I giochi sono ora disponibili per tutti e, pur rimanendo impegnati a investire e supportare Battle.net, vogliamo abbattere le barriere per consentire a tutti i giocatori di divertirsi con i nostri giochi ovunque desiderino.