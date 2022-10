Mentre tutti si divertono Monitorare 2Nella nuova versione di Blizzard, possiamo anche vedere che il titolo non è privo di difetti, come code infinite per giocare i primi giorni, o squilibri in alcuni personaggi che rendono molto difficile godersi i giochi. Ma ci sono errori che lo studio non può permettere che accadano, quindi Blizzard sta disabilitando Bastion e Torbjörn da Overwatch 2 mentre lavora per correggere alcuni bug che stanno causando così tanti problemi.

Abbiamo ricevuto questa notizia tramite un post su Twitter di Profilo ufficiale di Overwatch 2Affermano che Bastion e Torbjörn saranno disabilitati fino a nuovo avviso per correggere alcuni bug nelle loro abilità. Da una parte, Bastion verrà disabilitato da tutte le modalità di gioco, poiché alla fine può essere sfruttato, a seconda dei clic del giocatore, molto facilmente.. D’altra parte, Torbjörn sarà ancora giocabile nei giochi normali, poiché il difetto è molto più piccolo: con un buon tempismo, gli utenti possono raddoppiare la durata dell’abilità “Overload”.

🚨 QUICKPSA 🚨 Bastion e Torbjörn stanno facendo un rapido viaggio all’officina mentre risolviamo alcuni bug nei loro set di abilità! 🛠️ Bastion non sarà disponibile in tutte le modalità durante questo periodo, mentre Torbjörn sarà ancora giocabile in Quick Play. pic.twitter.com/ghjLL5KV7b – Overwatch (PlayOverwatch) 10 ottobre 2022

Sembra che il titolo Bufera di neve Non elimina i problemi, compaiono sempre più problemi che impediscono agli utenti di godersi il modo migliore del gioco che stavamo aspettando da così tanto tempo. Speriamo che Blizzard non impieghi troppo tempo per sistemare questi personaggipoiché è perfettamente interpretato e non è molto positivo per lo studio cancellare due personaggi per così tanto tempo, causando una minore varietà nella scelta dei personaggi.