Bloober Team rivela l’annuncio di lancio di PS5 per Medium

In vista del lancio del gioco su PlayStation 5 il prossimo mese, Bloober Team presenta il trailer di lancio ufficiale di PS5 per media. che è stato trasmesso per la prima volta durante l’evento Gamescom 2021 a Colonia, in Germania.

Il trailer di The Medium mostra gli elementi centrali della storia del gioco e presenta sia le location principali che i protagonisti. Compreso il Segugio, un’entità misteriosa del regno degli spiriti.

La musica è fornita da “Across the Shore”, una canzone composta da Akira Yamaoka e Arcadiusz Rykowski, ed eseguita da Mary Elizabeth McGlenn.

media In arrivo su PlayStation 5 il 3 settembre 2021. Dopo il successo del lancio globale su PC e Xbox Series X | Il 28 gennaio 2021, il team Bloober è entusiasta di presentare media a PS5 per sfruttare l’hardware della console oltre al controller DualSense, che offre ai giocatori l’esperienza di esplorare due mondi contemporaneamente.

media È un gioco horror psicologico in terza persona con un innovativo gioco a doppia realtà. I giocatori assumono il ruolo di Marian, un medium dotato di diverse abilità psichiche, che esplora il mondo reale e spirituale alternativamente e simultaneamente. Questo per svelare un mistero misterioso avvincente con segreti inquietanti, spiriti maligni ed enigmi ingannevoli che solo un medium può risolvere.

I giocatori possono anche andare a PlayStation Store Preordina il gioco a $ 49,99, con uno sconto del 10% per i membri di PS Plus prima del lancio. I giocatori che preordinano il gioco riceveranno la colonna sonora digitale originale e The Art of The Medium (un libro illustrato digitale).

Sviluppato e pubblicato da Bloober Team, valutato “M for Adults” dall’ESRB, media È il progetto più grande e ambizioso del Bloober Team fino ad oggi, senza caricare schermate e sfruttando tutto il potenziale dell’ultima versione di Unreal Engine 4.

Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5 il 3 settembre 2021 ed è ora disponibile per l’acquisto o il preordine. Qui.

