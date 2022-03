Blue Jasmine Jordan Romano giocherà per l’Italia, non per il Canada

L’unico lanciatore canadese in città Toronto Blue Jays Vuole giocare per l’Italia invece che per il Canada in ambito internazionale.

Religion vicino a Blue Jazz e prima in Ontario, Giordano romano Invece di nascere nel prossimo World Baseball Classic 2023, rappresenterà di nuovo la sua nazione di famiglia.

Romano era nel club italiano al WBC 2017, all’epoca era una squadra internazionale, che amava più di ogni altra cosa.

“Volevo volare in Canada nel 2017, ma non riuscivano a trovarmi un posto. A quel tempo ero in una posizione bassa (Tommy John se ne va).” Roman ha detto di Hazel May di Sportsnet. “L’Italia ha sentito, ho avuto una grande esperienza. Mi hanno dato una possibilità e voglio essere fedele a loro.

Ora che Romano è una major league e vicino alle imminenti World Series Blue Jazz avrebbe dovuto ottenere molti lanci da entrambi i paesi, ma il 28enne ha deciso di premiare il paese che lo ha attaccato per primo. . Gusto del baseball internazionale.

È sicuramente d’aiuto guardare indietro a quel gioco del 2017 in una luce positiva.

“E’ stata una grande esperienza”, ha detto Romano. Lei disse Nel 2019. “Mio padre è nato in Italia, quindi ho ancora una famiglia. Deve farne parte. La scorsa stagione ero in bassa A, niente tifosi, niente grandi situazioni, poi sono andato in Messico e ho giocato tanto i migliori giocatori del campionato in quelle poche partite. Esperienza”.

Jordan Romano, che è vicino ai Blue Jays nel World Baseball Classic, non è alla pari con il Canada. (Kevin Sousa-USA OGGI)

L’unico lanciatore italiano a vincere quella partita è stato Romano, che ha trovato sollievo nel nono inning della sua visita in Messico e ha eliminato i primi due battitori che ha affrontato prima di lasciare Gara 3.

La scorsa stagione a Toronto, Romano ha registrato 2,14 ere in 63 inning e ha eliminato 12 battitori in nove inning. È pronto ad affrontare nuovamente molte pressioni nel 2022.

Yahoo Sport e molti altri