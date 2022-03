Blue Origin lancia altre sei persone nello spazio per alcuni minuti

di Incorpora il tweet 31 marzo 2022

Dopo diversi cambi di data a causa di un calo dell’equipaggio – o meglio tra i passeggeri – e delle condizioni meteorologiche sfavorevoli di qualche ora fa, ha dichiarato Blue Origin Altre sei persone nello spazio per qualche minuto. Oltre alle sette a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e alle tre a bordo della Stazione Spaziale Cinese, il numero totale di persone nello spazio durante quei minuti era di 16, un numero alto ma non record. Secondo l’elenco mantenuto da Jonathan McDowell, le persone da 612 a 617 per andare nello spazio.

A bordo c’era la capsula RSS First Step كبسولة Gary Layuno dei primi lavori di Blue Origin e uno dei padri dell’architettura; Giorgio NielResponsabile delle tecnologie spaziali commerciali; Uomo d’affari Jim Cucina; Marty AllenCEO specializzato nel salvataggio aziendale e padrino degli investitori. Sharon Hajj, fondatore di Space Kids International; E il Mark Hajjpresidente e CEO di Tricor International e marito di Sharon Hagel.

L’età media dei passeggeri era 68 anni. Blue Origin non menziona il costo di ogni posto a bordo della sua capsula, anche se suppongo sia come dire che se devi chiedere quanto costa una Rolls Royce, non te lo puoi permettere. Quindi oso presumere che il saldo medio dei tuoi conti È anche un numero che spara in alto.

La capsula ed i suoi passeggeri raggiunsero A Altitudine massima 107 km sul livello del mare, che li colloca chiaramente al di sopra linea Kerman, che si trova a 100 km è tradizionalmente considerata la frontiera dello spazio. La durata totale del volo è stata di 10 minuti e 4 secondi.

Si tratta del primo lancio di Blue Origin del 2022, il quarto nella sua storia e il quarto in cui la capsule è stata lanciata e recuperata senza problemi. Questo è tutto ciò che è stato lanciato dal programma. Non ci sono informazioni su quanti voli intendono prendere quest’anno, ma la domanda è ancora una volta aperta se nel 2022 astronauti o passeggeri più professionisti andranno nello spazio.

Nel 2021 I tifosi hanno vintoche, se preservato, rappresenta un cambiamento nel paradigma di chi vola nello spazio.

