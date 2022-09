BMW scommette sulla produzione di sistemi di celle a combustibile a idrogeno

Bloomberg – la casa automobilistica BMW AG (BMW) ha Avviata la produzione di sistemi a celle a combustibile per il suo SUV iX5E il alimentato a idrogenoScommette quindi su un carburante alternativo che i suoi concorrenti tedeschi non si aspettano possa essere efficace nelle autovetture.

Mercoledì, il suo CEO, Oliver Zipalla cerimonia di inaugurazione dello stabilimento produttivo di Monaco che “L’idrogeno diventerà più importante nella guida individuale a causa dei suoi vantaggiAuto a idrogeno Sono per noi la tecnologia ottimale A integrazione dei soli veicoli elettrici alimentati a batteria.

azienda Prevede di costruire meno di 100 veicoli a idrogeno iX5 entro la fine del 2022 La fattibilità della produzione di automobili di questo tipo è analizzata attentamente nel decennio in corso. Da parte sua, Toyota Motor Corp. (TM) Salverà le celle a combustibilementre BMWSi è occupato dello sviluppo di alcuni articoli, come i compressori In Baviera produrrà sistemi di celle a combustibile.

delle case automobilistiche di lusso in Germania, La BMW è l’ultima a decidere sui motori a idrogenoMercedes (DAI) ha abbandonato la produzione del suo SUV GLC a celle a combustibile per concentrare i suoi sforzi sui veicoli alimentati a batteria; Anche l’Audi lo ha escluso per lo stesso motivo.

Zipse lo ha detto all’inizio di agosto I modelli alimentati a idrogeno potrebbero essere un’opzione per la nuova piattaforma BMW Nuova Classe dal 2025. Ha affermato che da allora e fino al 2030, l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici sarà insufficiente in molti paesi, rendendo i veicoli alimentati a idrogeno fondamentali per raggiungere gli obiettivi climatici.

