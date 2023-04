Boca Racing: duelli indimenticabili, vittorie e Maradona protagonista di entrambi i club

Fabio DanàLettura: 5 minuti.

Boca Juniors e Racing Club giocheranno un nuovo classico. Una partita con tanta storia, grandi partite, gol per tutti i gusti e definizioni di campionato. La storia fa chiaramente la differenza per XeneizeAggiungendo partite dell’era amatoriale e professionistica, 181 partite giocate, il Boca ha 83 vittorie, 55 gare vinte e 43 pareggi.

Campione del Boca nel 1981, con Maradona protagonista. Immagini Getty

In termini professionali, ha giocato 172 partite con 80 vittorie, 50 gare e 42 pareggi del Boca. Il Racing ha vinto le ultime due partite, per la finale di Coppa dei Campioni e la Supercoppa Argentina. D’altra parte, il Boca ha vinto il campionato 2022 con un finale drammatico, con il Racing secondo. Successivamente, una rassegna delle partite più memorabili.

bocca:

celebrazione speciale

All’ultima data del campionato metropolitano del 1981, il Boca è diventato campione contro il Racing, poiché questo è stato il primo e unico titolo di Diego Armando Maradona nel calcio argentino. Silvio Marzolini, Diego e Chinesi di Brindisi hanno bisogno di un pareggio per essere campioni e il Ferro di Carlos Timoteo Grigole è rimasto senza scampo. La partita in una Bombonera gremita è stata aperta da Maradona dal dischetto. Nella ripresa, invece, l’Academy ha pareggiato con un gol di Roldán, verso la fine, nell’1-1 finale che ha incoronato Xeneize. È stato un incontro difficile, poiché l’arbitro Abel Genico ha espulso tre giocatori del Boca e due del Racing. Ma la gioia era blu e oro.

indirizzo finale

Per la Coppa Argentina 2012, il Boca avrebbe sconfitto il Racing 2 a 1 e sarebbe diventato campione del torneo che si è giocato di nuovo dopo 43 anni. La squadra, guidata da Julio Cesar Falcione, ha vinto con due gol di Silva e Viatre, mentre Viola ha segnato l’avversario per il settore giovanile. Questo è stato il secondo campionato di coppa dell’Argentina dopo quello ottenuto nel 1969. Fatta eccezione per la definizione contro quelli di Avellaneda e la partita dei sedicesimi di finale contro il Central Córdoba de Rosario, quando vinsero 2-0, tutte le altre partite vinte dallo Xeneize furono ai rigori . .

Con Patty e Gambetta

Nella 13a giornata del Clausura 1991, il Boca ha battuto il Racing 6 a 1 in una vittoria che li ha portati sulla buona strada per vincere il titolo. In realtà non era quel titolo, perché a quel tempo l’AFC faceva giocare il Boca (vincitore del Clausura) contro il Newell’s (vincitore del torneo inaugurale) ei Rosarios erano i campioni della stagione. Ma quella mattina il Maestro Tabárez Xeneize ha brillato ne La Bombonera con il contributo del suo fatale duetto: Latorre e Batistuta. Tre gol di Bati, due di Gambetta e l’altro di Graciani. Così il Boca si è ripreso dopo essere stato eliminato in Cile dal Colo-Colo nelle semifinali del Libertadores. Xeneize formato con: Navarro Montoya; Sognatore, Simone, Marchesini, Hrapena; Pico, Villareal, Tapia; Graciani, Batistuta e Latorre.

SPECIALE RIQUELME E DUELLO

Nell’Apertura 2008, il Boca ha lottato per il titolo insieme a San Lorenzo e Tigre. Il 17 hanno affrontato il Racing a La Bombonera e Xeneize ha vinto 2-1 per continuare la lotta. Poi si giocherà un triangolo con Ciclón e Matador, in cui la squadra di Carlos Ischia sarà la campionessa. I gol del Boca contro l’Accademia sono stati trasformati da Juan Roman Riquelme, uno dal dischetto, contro Pablo Migliori che ha giocato una partita speciale contro la sua ex squadra e soprattutto contro il Roman, con il quale aveva dei dissapori. Anche il decimo ha vissuto in modo particolare: il secondo gol lo ha urlato a un giocatore di scacchiera che lo ha insultato.

gara

DI DIEGO

Diego Armando Maradona è arrivato a La Bombonera il 16 aprile 1995 come Racing Coach. Il 10 viene squalificato per doping ai Mondiali del ’94 e muove i primi passi da DT. L’Accademia ha aggiunto una serie di 18 partite senza vittorie sul campo Xeneize. Grazie a Pellosa, con Carlos Freyne nel duo tecnico, riuscì a spezzare quell’incantesimo contro la squadra di Silvio Marzolini. Con un gol di Roberto Galarza (la palla è andata fuori strada a Nestor Fabbri), i ragazzi dell’Avellaneda hanno ottenuto una vittoria storica.

Maradona ai suoi tempi come Direttore Tecnico del Racing Club. Immagini Getty

Storico 6 a 0

Il 20 settembre 1987, il Racing ha segnato uno dei più grandi gol contro il Boca. La squadra di Alfio Basile si fa forte a Cilindro e conquista una storica vittoria per 6-0, con doppietta di Totti Iglesias, doppietta di Colombati, una di Belo City e una di Acuña. Sul lato Xeneize, le cose non potrebbero andare peggio, perché hanno giocato l’intero secondo tempo con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Louis Abramovich. Boca diretto da Roberto Marcos Saporetti.

Guadagna e deposita il titolo

Il 3 dicembre 1995 è stato un giorno speciale. Per l’Apertura di quell’anno ea La Bombonera, il Boca che arrivò primo, imbattuto e in lotta per il campionato insieme a Vélez, perse 6 a 4. Il set di Silvio Marzolini e poi divenne campione.

I gol dell’Academy (tre) sono stati segnati da Capria, autore di un pomeriggio straordinario, due da Beogo Lopez e un gol da Cello Delgado. McAllister, Maradona, Manteca Martinez e Scotto hanno segnato i gol casalinghi. Quel giorno, Mauricio Macri vinse le elezioni nel club xeneize e iniziò una nuova fase, succedendo al duo Antonio Alegre e Carlos Heller.

Vendetta della corsa

Il Boca ha vinto l’ultimo scudetto del 2022. Con un finale strepitoso, al Racing mancava un rigore per diventare campione: ma Armani ha parato il tiro di Galvan, il Boca ha pareggiato con l’Independiente ea quel punto aveva dato prova di sé. La rivincita è arrivata due volte per l’Academy, che ha vinto le due finali successive.

Prima, gli uomini di Gago hanno vinto 2-1 con un gol di Carlo Alcaraz ai supplementari, in una finale che si è conclusa con liti tra giocatori e l’espulsione di molti di loro, e hanno mantenuto la Coppa dei Campioni. Poi, ad Abu Dhabi e Supercoppa d’Argentina, anche il settore giovanile di Gago ha festeggiato: Roncaglia ha portato in vantaggio il Boca, ma il rigore di Carbonero e Piovi ha regalato un’altra gioia agli uomini di Avellaneda.