Bodegas Riojanas conclude la moratoria del debito con le principali banche ed evita la crisi del vino | Aziende

Bodegas Riojanas sta per ottenere il sostegno delle banche per superare la crisi dei redditi che affligge il settore. Secondo fonti vicine alle trattative, la società, assistita da PwC e Gómez-Acebo & Pombo, sarebbe in grado di firmare un accordo per rinviare il proprio debito senza riduzioni.

Queste fonti indicano che la società ha accumulato diverse scadenze tra il 2024 e il 2025. Il calo generale del consumo di vino nel mondo, in particolare di vino rosso, ha causato un forte calo dei ricavi nelle cantine di Rioja, Ribera de Duero o Bordeaux. Pertanto, le aziende si trovano ad affrontare difficoltà nel far fronte ai propri obblighi finanziari, soprattutto con l’aumento degli interessi tariffe negli ultimi due anni.

Considerata questa situazione, la cantina che commercializza vini come Monte Real, Gran Alpina o Puerta Vieja sta finalizzando un accordo affinché i suoi vari prestiti siano rinviati fino al 2028 o anche dopo tale data. Il 2028 è la scadenza fissata per i prestiti garantiti da ICO.

A questo accordo partecipano circa 15 banche diverse. Tra questi ci sono Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja, Abanca o Caja Rural. Le fonti consultate indicano che l’accordo è imminente e potrebbe essere firmato entro le prossime due settimane. Si stima che le passività da rifinanziare ammontino a circa 10 milioni di euro.

La società stessa ha già avvertito alla chiusura del trimestre finanziario questa settimana che “ Tesina Per quanto riguarda il rifinanziamento del debito, esso è stato approvato dalla maggioranza dei creditori del debito finanziario da ristrutturare, il che garantisce la possibilità di attuare l’accordo raggiunto in termini vincolanti per tutti i creditori facenti parte di tali contratti. “

“Questo processo di rifinanziamento ci consente di migliorare la struttura finanziaria del Gruppo, dotandolo della stabilità finanziaria necessaria per raggiungere gli obiettivi strategici fissati per i prossimi anni e che consentirà il consolidamento dei suoi marchi sui mercati nazionali e internazionali e di continuare con la realizzazione del piano strategico”, aggiunge il Gruppo, che grazie a Financial Oxygen potrà mettersi in pari con i propri fornitori.

Bodegas Riojanas ha guadagnato solo 1.000 euro nella prima metà del 2024, rispetto ai 244.000 euro ricevuti nello stesso periodo del 2023. Il fatturato è diminuito di oltre il 10% (5,68 milioni) e l’EBITDA è diminuito del 6,45% (1,59 milioni).

“Il primo semestre è stato condizionato in tutto il mondo dalla debole domanda di vino, con particolare enfasi nel settore dei vini rossi. Questa tendenza ha interessato non solo i vini spagnoli, ma anche le principali regioni vinicole del mondo, che mostrano un certo trend positivo negli ultimi anni, è sopravvissuto a questo calo e quindi il calo delle vendite si sta verificando sul mercato interno e sui mercati di esportazione quasi a livello globale “Nel caso del mercato interno, le cascate sono state particolarmente importanti nel settore Horeca canale (alberghi, ristoranti e caffè),” ha detto L’azienda che produce il vino indica la denominazione di origine Rioja, Ribera, Toro, Bierzo, Rueda, Cava, Champagne o Rias Baixas.

Fonti di settore evidenziano che i consumi di vino sono strutturalmente in calo. Ciò influisce innanzitutto sul fatto che i consumi tra i giovani stanno diventando sempre meno. In questo senso il declino è reso più acuto dall’aumento dei prezzi per una fascia della popolazione il cui potere d’acquisto continua a diminuire negli ultimi anni. A questo dobbiamo aggiungere le tendenze corretto Anche le raccomandazioni per limitare il consumo di alcol funzionano contro questo effetto. Bodegas Riojanas non è l’unica azienda vinicola ad affrontare un momento difficile. Pernod Ricard ha venduto i suoi marchi Rioja a un fondo australiano prima dell’estate.