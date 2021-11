Oggi, l’ex vicepresidente Amadou Bodo, l’ex governatore di Buenos Aires Gabriel Mariotto e l’ex ambasciatore Alicia Castro guideranno il lancio di “Superanx”, una nuova tendenza politica all’interno della coalizione del Fronte Todos.

Come ho detto a colpa Portavoce del partito, la presentazione del nuovo spazio politico sarà presentata oggi al Centro Culturale Mojica, situato in Calle Piedras 720, nel quartiere San Telmo di Buenos Aires, e coinciderà con il Giorno della Sovranità.

A quanto pare, il lancio includerà anche la rappresentante Fernanda Vallejos, l’attrice Cecilia Roth e la compositrice Teresa Parodi, tra gli altri che daranno forma a questa direzione completamente nuova.

“Discutere del programma e delle regole del gioco della formazione dei re sono due degli assi che ci legano al lancio di questo spazio politico, fatto di settori diversi, compagni preziosi, con storie diverse, che discuteranno i contributi nei comitati per determinare la nostra posizione sulla direzione che il governo del Fronte Todos dovrebbe prendere”, ha detto Mariotto in dichiarazioni di colpa.

In questo senso l’ex vicegovernatore ha approfondito: “Discuteremo in modo approfondito i punti centrali dell’Argentina che devono uscire dallo stato di estrema povertà”.

Anche il sociologo fa parte di Soberanxs Jorge Albaum; scrittore Il tempo a Giardinelli; Standard del sindacato dei lavoratori della terra (UTT) Nahuel Levaji; Ex capo dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), Jose “Baby” Spatella; attrice foto di Cristina Banegas; Economista Felice Michele; lo storico Araceli Pilota L’esperto economico Hernan ArbizuLo denunciano gli organizzatori.

Avanzando sugli assi della nuova proposta politica, Mariotto ha sottolineato che Subiranx avrebbe l’obiettivo di “contribuire al dibattito sul fronte mancante di tutti che è ancora solo un fronte elettorale”, dopodiché ha elencato alcuni punti programmatici da riprendere in sede Centro Culturale Mojica.

Ha predetto che “il debito estero, il commercio estero, l’ingresso nel mondo digitale, le nostre posizioni sovrane e la cura dell’ambiente, l’ingresso nel mondo digitale e la creazione di una nuova costituzione, saranno alcuni degli aspetti che Superinex approfondirà”.

Nel documento di fondazione, il nuovo spazio ha delineato i principi guida che hanno stimolato la sua creazione: “Uniamo le nostre convinzioni, esperienze e insurrezioni per costruire un futuro per tutti. Proponiamo di unire, organizzare e mobilitare tutti coloro che combattono per un Paese uguale e un mondo migliore”.

In questa linea, i leader del Subiranx hanno dichiarato: “Ieri e oggi, siamo obbligati a sconfiggere il neocolonialismo e a costruire la nostra sovranità integrata, la sovranità economica, la sovranità politica; e la sovranità territoriale, insulare e marittima dell’Antartide: sovranità culturale, sovranità digitale, sovranità alimentare e sovranità delle nostre risorse naturali”.

Nel documento di fondazione dei Soberanx vengono citate alcune misure concrete per rafforzare il dibattito politico, come ad esempio “Universal Basic Pay (SBU) e un nuovo sistema fiscale dei contribuenti”.

Soberanxs sarà varato in concomitanza con il Giorno della Sovranità, data che fa riferimento alla lotta alla Vuelta de Obligado nel 1845, sul fiume Paraná, contro la flotta anglo-francese che all’epoca intendeva solcare i fiumi interni e deporre i propri prodotti senza riconoscere l’autorità della Confederazione Argentina.