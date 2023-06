Bolero: Patrimonio Culturale Bilaterale tra Cuba e Messico

Cuba. In questi giorni, L’Avana è la sede del 36° Festival Internazionale Boleros de Oro con un vasto programma e presentazioni di artisti e performer.

Rodrigo de la Cadena (Messico, 1989) premiato con il Premio Internazionale Miguel Matamoros, musicista, cantante, compositore, conduttore radiofonico e televisivo, ricercatore e direttore artistico. Dedicato anima e corpo alla conservazione e alla diffusione del bolero, con presentazioni in forum come il Teatro de la Ciudad o in vari festival e concerti in paesi come l’America Latina e l’Europa, è il momento giusto per celebrare la vita con bella musica Insieme a personalità come Armando Manzanero, Carlos Cuevas, Juan Gabriel, Lucho Gatica, Omar Portondo o César Portillo de la Luz. Fondatore del World Bolero Festival in Messico e Plaza Armando Manzanero.

Il 1 aprile 2023, Messico e Cuba hanno presentato un’iniziativa per includere il bolero nella Lista rappresentativa del patrimonio immateriale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Il progetto bi-nazionale “Bolero: Identità, Emozione e Poesia” è stato presentato dall’Ambasciatore e Rappresentante Permanente di Cuba presso l’UNESCO, Yahya Esquivel, insieme all’Ambasciatore Juan José Bremer de Martino, Rappresentante del Messico presso l’UNESCO dal 2019 che lo era in precedenza. Ambasciatore a Cuba (2013-2016).

Le delegazioni di entrambi i paesi non perdono occasione nella loro strategia diplomatica e culturale. L’UNESCO ha attualmente selezionato 110 proposte per la valutazione. Tango, flamenco, fado, rumba cubana, merengue, mariachi, reggae e opera cinese hanno ricevuto questo riconoscimento nelle precedenti edizioni.

via Bolero. Fascicolo 01990.

Nell’ambito del programma della conferenza teorica presso la sede dell’Unione degli Artisti e Scrittori Cubani (UNEAC), si è tenuto un panel con le autorità di Cuba e del Messico.

Dal Messico è arrivato il Dott. Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, Capo della Direzione Generale per le Culture Popolari Indigene e Urbane del Ministro della Cultura messicano, accompagnato da Mitra Cecilia T. Margaona, Vicepresidente dell’Istituto per la Conservazione e la Promozione. Bolero en México AC, così come lo scrittore e ricercatore Pável Granados, direttore di Channel 22, ex direttore della Biblioteca Nazionale della Musica.

Per Cuba, Lic. Rafael Lara González, ricercatore che lavora come curriculum nazionale sulla cultura popolare tradizionale e riconosciuto come esperto dall’UNESCO, Leánnelis -Lea- Cárdenas Díaz, musicologo presso CIDMUC Centro di ricerca e sviluppo della musica cubana e Ángel Michel Aleaga Hung, Master of Science Ángel Michel Aleaga Hung, specialista in politica nella collezione del patrimonio culturale immateriale del Consiglio nazionale per i beni culturali.

Accompagnato da musicisti del genere, critici, esperti di temi di cultura musicale e popolare e del Dipartimento Relazioni Internazionali di Mincult.

Ad agosto 2020 la Ministra Alejandra Frausto ha chiamato il Ministro Albedo dove ha detto: «[El Bolero] Sebbene abbia la sua origine a Cuba, ha vissuto nel tempo un’importante fioritura in Messico, formando così un simbolo della nostra storia comune e delle tradizioni musicali che uniscono i nostri popoli.

Un anno dopo, Cuba dichiarò ufficialmente il bolero patrimonio culturale immateriale.

La definizione della candidatura avverrà dal 4 al 9 dicembre durante la 18ª Sezione del Comitato Intergovernativo dell’UNESCO che si riunirà in Botswana, Africa.

«Certo, il bolero è una memoria collettiva, è una memoria storica della resistenza, cioè per nessuno, non è un segreto per nessuno che il bolero sia nato da una potente origine del nero e tuttavia non lo siamo. A proposito di esclusività ma in questo senso non solo si è sentita la lieve percussione, ma anche un ricordo importante delle comunità. Oggi parliamo della Costa Chica, oggi parliamo di Santiago de Cuba, ma parliamo anche di parti che non vengono mostrate come tali. Nello stesso Messico (…) ciò che viene proposto non è la registrazione di un genere musicale, motivo per cui è importante distinguere la comunità attorno al bolero dal fare musica, è una pratica culturale di una comunità transnazionale »

Dr. Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, Capo della Direzione Generale delle Culture Popolari Indigene e Urbane DGCPIU. Ministro della Cultura del Messico.

Pur senza approvare il progetto, i due Paesi stanno attuando un piano di tutela, pubblicazione e studio che prevede 3 assi:

– Asse n. 1. Educazione e promozione del Bolero.

– Asse n. 2. Visione e consapevolezza.

– Asse n. 3 Migliorare le capacità di autogestione e il riconoscimento sociale dei portatori.

«Quando dici bolero, parli di un’espressione culturale che trascende i confini della terra, di una lingua comune, che è simile a un intero continente e persino a una lingua. Bolero è sentire, fare della poesia una canzone. È il sentimento di una “comunità binazionale” che da più di un secolo sfida il Mar dei Caraibi e non vacilla nel tentativo di passare da una sponda all’altra. È un’espressione viva che si nutre oggi della cultura dei nostri due Paesi e anche della cultura di un intero continente. Bolero passato e presente per un dialogo tra le culture».

Lea Cárdenas Diaz è musicologa presso il CIDMUC, il Centro cubano di ricerca e sviluppo della musica. Conservatorio di musica cubano.

La 36a edizione di #BolerosDeOro ha visto artisti ospiti provenienti da Colombia, Messico, Spagna, Porto Rico, Venezuela e Argentina, oltre a Cuba come paese ospitante.

Il Settimo Festival Mondiale del Bolero si svolgerà dal 26 al 28 agosto di quest’anno al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris di Città del Messico.

A mio nonno Enrique Valls Macías e al suo gruppo Los Criollos.

EGREM casa discografica

Dojo – EPD- 4003

Formato: Vinile, 7, 45 giri, EP

Fonte: José Camilo Lopez Valls

L’Avana – Città del Messico

sabato 17 giugno 2023