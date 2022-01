bolla! Le azioni Activision salgono grazie all’acquisizione da parte di Microsoft

L’acquisto di Activision è stato uno dei più grandi eventi che abbiamo visto e l’anno è appena iniziato. Poche ore fa, è stato confermato che titoli come Call Of Duty, Spyro e Starcraft, tra molti altri giochi, saranno i nuovi compagni di squadra di Xbox a partire da oggi.

Mentre scrivo questa notizia, devo dirvi che ancora non riesco a credere alla catena di eventi che sono accaduti. Dopo che questa nuova aggiunta alla sezione Microsoft è stata annunciata, è stata annunciata I post di Activision Sono aumentati in modo significativo, 28,92% (nel momento in cui scriviamo), un numero abbastanza accettabile se si tiene conto che alle loro spalle hanno ottenuto un gran numero di vendite con tutti i progetti lanciati sul mercato.

Activision inizia una nuova era con Xbox

Dopo aver superato la brutta patch additando tutte le polemiche che sono state svelate in questi mesi, forse è arrivato il momento che l’azienda responsabile di tanti traguardi apra ancora una volta le porte di un futuro migliore con i giochi che arriveranno. Xbox Game Pass Il primo giorno.

Oggi è un momento storico. Siamo lieti di annunciare che franchisee di fama mondiale e di talento si sono uniti ad Activision Blizzard Si unirà al team Xbox