Bollettino Covid-19 (II)

Cuba

L’AVANA, 20 aprile (PRENSA LATINA) Il Ministero della Salute Pubblica cubano (MINSAP) ha riferito oggi che 297 persone sono state diagnosticate con Covid-19 nelle ultime ore e nessun paziente è morto a causa della malattia.

Nei laboratori di biologia molecolare, 7.828 campioni sono stati analizzati per il coronavirus SARS-CoV-2.

Dei 1.377 casi attivi nel Paese, 1.353 hanno uno sviluppo clinico stabile e 24 persone sono ancora in terapia intensiva, di cui 16 in condizioni critiche e otto in condizioni critiche.

stato unito

WASHINGTON, 20 aprile (Prensa Latina) Una fonte scientifica riporta oggi che un’indagine sul Covid-19 ha stabilito che due persone su mille hanno una miocardite acuta, un’infiammazione del muscolo cardiaco solitamente causata da un virus.

Secondo la rivista Circulation, è stato associato alle forme e alle complicazioni più gravi dei pazienti ospedalizzati affetti dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2.

Gli esperti hanno affermato che la miocardite acuta è un evento raro nelle persone con Covid-19, sulla base dei risultati della biopsia miocardica e della risonanza magnetica.

Organizzazione Panamericana della Sanità

WASHINGTON, 20 aprile (Prensa Latina) L’Organizzazione Panamericana della Sanità (PAHO) ha annunciato oggi di disporre di una fornitura adeguata di vaccini contro il virus Covid-19 per soddisfare la domanda in tutta la regione.

A partire da questo mese, il Pan American Health Organization Revolving Fund ha fornito più di 141 milioni di dosi di vaccini contro Covid-19 in alleanza con il meccanismo Covax dell’Organizzazione mondiale della sanità per la distribuzione equa degli immunogeni; Con il supporto di un donatore, ha confermato il direttore dell’ente sanitario regionale Carissa Etienne.

In una conferenza virtuale, ha osservato che più di due terzi della popolazione dell’America Latina e dei Caraibi hanno già ricevuto due dosi e molti dei paesi del continente hanno alcuni dei tassi di copertura più alti al mondo.

meme/se