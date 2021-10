Il presidente brasiliano Jair Bolzano inizierà venerdì una visita in Italia per partecipare al vertice del G20 a Roma e riceverà la cittadinanza onoraria dalla città in cui la sua famiglia emigrò un secolo fa, Anguillara Venetta, hanno detto giovedì fonti ufficiali.

Bolzano, incriminato dal Senato del suo Paese per nove capi di crimini contro l’umanità in risposta all’epidemia, inizierà il suo viaggio per incontrare il presidente venerdì pomeriggio, secondo l’agenda ufficiale, che è soggetta a modifiche. Sergio Matterella al Palazzo di Guernail, Repubblica Italiana.

Secondo i dati raccolti dall’AFP nel 2018, la prima visita di Bolzano in Italia, dove suo nonno partì nel 1878, si svolge in un contesto sottile, in quanto spesso severamente criticato a livello internazionale per il confronto tra la diffusione del virus e la sua politica ambientale.

Da quando è salito al potere nel 2019, Bolzano ha dovuto affrontare critiche per la leadership del suo governo nelle discussioni sulla deforestazione, l’escalation degli incendi e il cambiamento climatico in Amazzonia, in cui insiste che altri paesi dovrebbero pagare il Brasile. Il 60% della foresta pluviale amazzonica rientra nel suo raggio d’azione, una risorsa fondamentale per il controllo del cambiamento climatico.

Sabato e domenica il presidente brasiliano parteciperà al vertice del G20, incentrato sui temi del governo 19, della ripresa economica e del cambiamento climatico.

Il presidente brasiliano non parteciperà alla conferenza COP26, che inizia lunedì a Glasgow, in Scozia, e lo stesso giorno si recherà nel nord Italia per ricevere la cittadinanza onoraria di Anguilla Veneta, una cittadina di 4.000 persone nella regione del Vanito. Della Liga di estrema destra.

L’onorificenza di cittadinanza onoraria “cerca di premiare l’accoglienza degli immigrati di Anguillara Veneta in Brasile”, ha assicurato all’Afp il sindaco, Alessandra Buoso. È una persona”.

Circa un migliaio di persone che vivevano in quella città furono spinte dalla povertà alla fine del XIX secolo ed emigrarono in Brasile.

Al termine del suo tour martedì, Bolzano arriverà a Pistoia, 200 chilometri a sud di Anguillara Venetta, dove negli anni ’60 è stato trasferito in Brasile un monumento a circa 500 soldati brasiliani caduti nella seconda guerra mondiale.

