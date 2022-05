Bolsonaro ammette che i brasiliani vivevano una vita migliore ai tempi di Lula-Escambray

Bolsonaro si è lamentato del fatto che gli avversari volessero incolparlo per “tutto ciò che accade” in Brasile. (Foto: PL)







Il leader di estrema destra Jair Bolsonaro ha ammesso lunedì che il popolo brasiliano viveva una vita migliore sotto Luis Inacio Lula de Silva, senza nominare l’ex presidente (2003-2011).

Parlando ai suoi sostenitori, l’ex soldato ha convenuto che “la gente viveva un po’ meglio ai suoi tempi”, riferendosi alle amministrazioni del fondatore del Labour.

Secondo Bolsonaro, questo perché c’erano sempre più problemi incontrollabili.

Dicono che le persone del suo tempo vivevano un po’ meglio di oggi. Certo che sì, sono d’accordo. Non ha avuto il post-pandemia (Covid-19), da “stare a casa”, l’economia piena di roba, la guerra, tra gli altri problemi”, ha detto l’ex capitano dell’esercito.

La scorsa settimana, Lula ha detto che Bolsonaro temeva l’arresto se avesse perso le elezioni di ottobre. Finora, il leader laburista guida tutti i sondaggi d’opinione per il ballottaggio.

“Non ha senso non fidarsi delle urne. Quello che c’è è la paura di perdere e arrestare dopo le elezioni”, ha detto l’ex leader sindacale, in un evento a Belo Horizonte, capitale dello stato del Minas Gerais (sud-est ).

A proposito, Bolsonaro ha criticato il discorso e si è lamentato del fatto che gli oppositori vogliano incolparlo per “tutto ciò che accade” in Brasile.

Da venerdì, i giudici della Corte suprema brasiliana hanno intentato tre cause contro il presidente della Camera dei rappresentanti, Arthur Lira, per la sua omissione nell’analisi delle richieste di impeachment del presidente.

Secondo la relazione del ministro Carmen Lucia, del Tribunale federale (STF), le cause non affrontano la sostanza delle richieste di rifiuto, ma se Lira sia obbligata a esprimere la propria posizione a favore o contro l’apertura di un impeachment (rimozione) del governatore.

I casi sono stati deferiti alla sessione plenaria virtuale del 5 maggio e saranno giudicati da tutti i giudici nel periodo iniziato venerdì e proseguirà fino al 20.

L’STF deve inoltre esaminare se la Lira abbia commesso qualche tipo di reato non effettuando operazioni.

Per legge, il Presidente della Camera ha il potere di dirigere l’avvio di un processo di impeachment. Lyra raccoglie 143 domande non valutate contro l’ex paracadutista.

Il 30 giugno 2021, le organizzazioni politiche, di base e della società civile hanno presentato ai deputati un cosiddetto grande ordine di espellere Bolsonaro.

Lo scopo della causa era quello di raccogliere argomentazioni nelle richieste di “impeachment” (processo politico) contro il capo dello Stato accusato di 23 reati.

Tra i reati citati nel testo: istigazione al colpo di stato, con posizioni favorevoli alla chiusura della Corte suprema e del Congresso nazionale.

Allo stesso modo, sono stati rilevati il ​​malcontento dei residenti per l’isolamento sociale, la mancanza di un piano per combattere la pandemia di Covid-19 e le bugie per ottenere vantaggi politici.