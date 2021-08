Bolsonaro: il diritto degli antenati alle terre indigene metterà fine all’agrobusiness

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 agosto 2021 – 16:33

Brasilia, 26 agosto (EFE). – Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha confermato questo giovedì che la decisione positiva della Corte Suprema sul diritto “ancestrale” alla terra difeso dai popoli indigeni “porrà fine” all’agrobusiness nel Paese, uno dei maggiori produttori ed esportatori di cibo al mondo.

Lo ha detto Bolsonaro ai suoi sostenitori uscendo dal Palacio da Alvorada: la residenza presidenziale a Brasilia.

“La gente dice che la terra appartiene a loro (gli indigeni), ma possiedono già il 14% della terra e demarcaremo un altro confine equivalente a quello”, ha sottolineato il capo dello Stato e leader dell’estrema destra brasiliana.

Per Bolsonaro è una politica “venuta dall’estero” per “rendere impraticabile l’agrobusiness”

“Molti paesi europei ci criticano per la nostra politica ambientale. Purtroppo abbiamo incendi e deforestazione, ma ne abbiamo più del 60% che sono stati preservati e loro non hanno nemmeno il 10%. Gli stranieri vogliono comprare quella terra”, ha detto.

Migliaia di indigeni sono di stanza dallo scorso fine settimana davanti alla Corte Suprema del Brasile in attesa del processo, che inizierà giovedì, che dovrà pronunciarsi su questo presunto diritto.

Il presidente ha aggiunto che “gli indiani vogliono la produzione e non vogliono più servizi dallo stato, ma molti di loro sono ‘giovani poveri’ che non sanno contro chi stanno protestando e perché”.

Quella che è in esame è una tesi nota come “time-frame”, secondo la quale i popoli indigeni possono rivendicare solo le terre che hanno effettivamente occupato a partire dal 5 ottobre 1988, quando è stata promulgata l’attuale costituzione brasiliana.

Tuttavia, i movimenti indigeni affermano che questa tesi si conclude con “diritti ancestrali” e favoriscono anche la legalizzazione delle aree occupate illegalmente dai proprietari terrieri prima di tale data.

Il caso è arrivato alla Corte Suprema attraverso una causa intentata dalla National Corporation of the State of India (Funai) contro una decisione di un tribunale secondario che ha riconosciuto il proprietario terriero secolare delle etnie Xokleng, Guaraní e Kaingang davanti a un ente pubblico del sud stato di Santa Catarina. EFE

