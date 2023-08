Boom IA: quale evento stellare a Wall Street ha fatto guadagnare agli investitori argentini fino al 600%

Questa settimana Nvidia ha presentato risultati trimestrali molto superiori alle aspettative (Reuters)

In mezzo al clamore globale sull’intelligenza artificiale (AI) e alla promessa di profitti futuri per coloro che scommettono sugli sviluppi basati su questa tecnologia, Azioni di Wall Street negoziate anche in pesos alla Borsa di Buenos Aires Diventa la star per gli investitori nel 2023.

Riguarda il ruolo di Nvidia, la tecnologia in cui è specializzata Sviluppo di circuiti integrati L’ultima settimana ha prodotto risultati trimestrali migliori del previsto, dopo mesi di performance ben al di sopra della media del mercato.

Il titolo, negoziato sul mercato Nasdaq Tech, è disponibile anche alla Borsa di Buenos Aires sotto forma di certificati di deposito argentino (Cedear), certificati scambiati in pesos e dollari sul mercato locale e garantiti da parte dello Stato. azioni di società straniere che rappresentano,

Se per gli investitori di tutto il mondo, scommettere su Nvidia è la migliore decisione dell’anno. I risparmiatori argentini si sono scontrati con ogni tipo di ostacolo valutario e hanno scelto Cedear per la società che, oltre al loro successo, ha comportato una dollarizzazione molto efficace del portafoglio. Che ha coperto dai diversi colpi che hanno visto i dollari paralleli.

Le prestazioni complessive sono impressionanti. Le attività di Nvidia (NVDA) a New York alla chiusura di venerdì scorso hanno accumulato finora quest’anno più del 222% in termini di dollari. Per gli argentini che hanno investito in pesos, sotto forma di cedro, la performance in valuta locale è stata ancora più elevata: +622% nell’intero 2023. Questo perché scambiando in pesos e copiando il valore della quotazione a Wall Street, ma essendo convertito ad un tasso di cambio simile ai dollari calcolato con liquidazione, Dobbiamo aggiungere all’avanzamento dei lavori la dose di dollari paralleli.

Pertanto, gli investitori argentini che hanno avuto ragione di investire parte delle loro partecipazioni nel Cedre, godono dell’elevazione e della protezione della Borsa. Due per uno. “NVIDIA ha ottenuto risultati sorprendenti quest’anno, crescendo di oltre il 200%, beneficiando delle forti scommesse sull’intelligenza artificiale”, ha affermato l’analista. Birra Gustavo.

E alla chiusura di venerdì scorso, Nvidia ha ottenuto un aumento del valore in dollari di oltre il 222% quest’anno

“Questa settimana ha riportato risultati molto forti, confermando la sua crescita impressionante e l’aumento della redditività. La preoccupazione principale di alcuni investitori riguardo al titolo sono gli elevati multipli di valutazione, che alcuni strateghi continuano a giustificare con le forti prospettive di crescita e di utili del titolo. affari”, ha aggiunto Beer.

Al Qaeda, Quando un titolo si distingue nettamente dagli altri, è già troppo tardi per investire in esso (In effetti, è comune nel mercato scherzare dicendo che la festa è finita quando l’evento arriva sui media, come in questo caso.) Ma ci sono ancora opinioni positive tra gli analisti.

Delle 38 analisi pubblicate da Yahoo Finance, 7 consigliano fortemente l’acquisto di azioni, 14 consigliano l’acquisto e 15, pur non consigliando di continuare ad aggiungere azioni, consigliano di mantenere le azioni nel proprio portafoglio di investimenti. E nel mercato interno c’è anche chi lo preferisce.

Riepilogo dell’analisi del titolo Nvidia. Fonte: Yahoo Finanza

“È chiaramente il vincitore nello spazio dell’intelligenza artificiale. La loro continua innovazione in chip con maggiore potenza di elaborazione rispetto ai modelli utilizzati nell’intelligenza artificiale significa che stanno ottenendo un’impressionante crescita delle vendite, che, dato il numero di ordini già ricevuti, dovrebbe continuare quest’anno.” Ignacio Sniczowski, Testa Azioni per investire in Borsa.

“A livello aziendale, non c’è dubbio che i fondamentali siano molto solidi. La guidance fornita dall’azienda per il terzo trimestre è impressionante, Finché la febbre dell’intelligenza artificiale continua, penso che sarà molto richiesta e agli occhi degli investitori“, È considerato Snechovsky.

“Inoltre, il punto chiave è che nel bilanciamento della stagione il mercato statunitense distoglie l’attenzione dal bosco e si concentra sull’albero. Cioè, guardando il mercato nel suo complesso, interagisce molto con il modo in cui una particolare azienda presenta stessa. Abbiamo già chiuso la stagione del bilancio e l’attenzione è tornata su. Sul bosco fino alla prossima stagione”, ha concluso Ideal.

I risultati presentati, che mostrano una crescita esplosiva e superano di gran lunga le stime degli analisti, mostrano quanto Nvidia potrà essere centrale in futuro (Vlasic)

“Gli ottimi risultati forniti, che mostrano una crescita esplosiva e superano le stime degli analisti, mostrano quanto Nvidia sarà centrale nel futuro, in questa nuova era informatica. In questo senso, i chip che Nvidia produce sono essenziali per creare e far funzionare applicazioni di intelligenza artificiale come OpenAI ChatGPT e altri servizi simili.” Damiano VlašićAnalista azionario senior presso IOL Investonline.

ultimo, ma non per importanza, Il Consiglio di amministrazione ha approvato un riacquisto di azioni per un valore totale di 25.000 milioni di dollari“Anche questo è un segno della forza dell’azienda”, ha detto Vlasic.

Continuare a leggere:

Banco Macro acquista Itaú Argentina per 50 milioni di dollari

Maggiori controlli sui cambi: la regolamentazione della banca centrale si riferisce al famoso “dollaro hash”.

Il dollaro oggi è vivo: il cambio libero è salito a 730 pesos in vendita

Le banche centrali costringono i portafogli virtuali a pagare gli interessi a tutti i loro clienti: quali saranno le conseguenze sui depositi digitali?