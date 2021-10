Boom Karts, una versione di successo di Mario Kart per Android

Se hai telefono Android Potresti aver provato a cercare giochi per tutta la vita su Google Play. Molti sono disponibili, alcuni sono in versioni mod e alcuni non hanno mod mobili. Oggi vi consigliamo Boom Kart, Il La versione di successo di Mario Kart su Google Play. È un gioco che voleva copiare le dinamiche popolari di Gioco Nintendo: Auto in stile kart, personaggi diversi, episodi molto rari e Gara multigiocatore Con trappole e scatole a sorpresa. Ha tutto ciò che rende speciale Mario Kart!

Scarica il finto gioco Mario Kart per telefoni Android

Sì, sappiamo che c’è una copia di Mario Kart Sviluppato da Nintendo e disponibile su Google Play. Se giochi saprai che è simile a tutto tranne Mario Kart. Inoltre, il gioco di cui stiamo parlando oggi ha qualcosa di più originale rispetto alla versione mobile ufficiale di Nintendo.

Boom Karts è il gioco che ti consigliamo di scaricare e di cui molte persone parlano. Non è una novità, tutt’altro, ma sta diventando sempre più comune. Ha tutto ciò che ti aspetteresti da un Buona versione di Mario Kart, comprese le gare online per giocare con persone provenienti da tutto il mondo.

Ha cerchi molto pazzi, Tutti i tipi di autoVari personaggi e il meglio di Mario Kart: trappole e ostacoli che puoi lanciare ai tuoi avversari. Puoi giocare con gli amici, contro l’IA o con utenti casuali da tutto il mondo.

Il gioco di corse perfetto per giocare con gli amici

Se vuoi giocare Mario Kart Con i tuoi amici, devi avere tutti una console Nintendo, un gioco e un pass per giocare online. È molto raro che tutti i tuoi amici abbiano questo, ma è molto probabile che abbiano un file telefono Android.

È abbastanza scarica boom kart, crea una carriera e voilà. Il gioco è semplice e sebbene non sia buono come il gioco originale, potresti rimanere sorpreso da tutto ciò che include. Lo sviluppatore non lo dice, ma ha copiato tutto in Mario Kart e lo ha inserito nel suo gioco senza licenze e in diversi colori e forme diverse.

È un gioco molto divertente che ti consigliamo di provare se ti piacciono le corse e il tempo libero. che è Modalità multiplayer Rende difficile annoiarsi rapidamente e la difficoltà aumenta.