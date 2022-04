Boris Becker è stato condannato per quattro reati e potrebbe finire in prigione

EÈ un ex tennista tedesco Boris Becker È stato condannato oggi a Londra per quattro delle 24 accuse contro di lui in relazione al suo fallimento il 21 giugno 2017.

In base alla legge fallimentare, la giuria in Corte della Corona di Southwark Ho trovato un fornaio Colpevole di furto di beni e occultamento di debiti e due conteggi di mancata divulgazione dell’eredità. Tuttavia, il tre volte vincitore di Wimbledon è stato assolto dalle restanti 20 accuse.

È stato dimostrato che l’ex numero uno del mondo ha trasferito centinaia di migliaia di sterline dopo il suo fallimento dal suo conto di trading ad altri conti, Compresi l’ex moglie Barbara e l’ex moglie Charlie “Lily” BakerLa madre del suo quarto figlio.

come sono stato condannato Non dichiarare la proprietà in Germania e nascondere un prestito bancario 825.000 euro e quote di una società tecnologica.

Tra le 20 accuse da cui è stato assolto, la più notevole è stata la sua incapacità di consegnare diversi premi, tra cui Due Wimbledon Awards e una medaglia d’oro olimpica.

Il verdetto contro Baker sarà annunciato dal giudice Debora Taylor Il prossimo 29 aprile. Volti tedeschi Fino a sette anni di carcere per ogni conteggio. L’ex tennista 54enne è stato rilasciato su cauzione in attesa della condanna.

Il tedesco, che vive nel Regno Unito dal 2012, ha affermato di aver collaborato con amministratori incaricati di proteggere i suoi beni, inclusa la presentazione della sua fede nuziale, e di aver seguito i consigli di esperti.

Lo ha detto alla giuria il tre volte campione di Wimbledon I guadagni della sua carriera di successo “scomparvero” in un costoso divorzio dalla sua prima moglie Barbara Baker, Pagamenti per il mantenimento dei figli e “Impegni esorbitanti per lo stile di vita”.

Baker l’ha detto È “scioccato” e “imbarazzato”. Quando ha dovuto dichiarare fallimento.