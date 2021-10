Borrell condanna l’espulsione dall’Etiopia di sette funzionari delle Nazioni Unite

In una dichiarazione rilasciata ieri sera, il capo della diplomazia europea ha avvertito che questa decisione potrebbe “minare ulteriormente la possibilità di prestare soccorso a milioni di etiopi in disperate situazioni umanitarie”.

Borrell ha esortato il governo etiope a revocare immediatamente la sua decisione e ha invitato tutte le parti in conflitto a proteggere gli operatori umanitari e fornire loro un accesso libero e sicuro, in conformità con il diritto internazionale.

Il 30 settembre, l’Etiopia ha annunciato l’espulsione di sette funzionari delle Nazioni Unite, tra cui rappresentanti del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), dell’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) e dell’Alto Commissario per i diritti umani (Aknoda), per presunta interferire negli affari interni dell’Etiopia.