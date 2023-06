Borse di studio per master presso l’Università spagnola

L’Università Politecnica di Valencia ha lanciato un bando per un master.

I beneficiari degli aiuti sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie, comprese le spese amministrative per l’apertura del fascicolo. A questo si aggiunge una borsa di studio di 1.500 euro, che verrà versata allo studente su un conto bancario aperto in Spagna, non appena ci sarà la prova della sua ammissione al Master.

Tra i requisiti per richiedere la borsa di studio c’è quello di provenire da università di paesi dell’America Latina. Oltre a non aver risieduto in Spagna per più di dodici mesi negli ultimi tre anni.

È altrettanto importante che tu abbia i requisiti e le condizioni per l’accesso all’istruzione formale di cui all’articolo 18 del regio decreto 822/2021.

I candidati all’assistentato possono indicare, in ordine di preferenza, fino a tre lauree magistrali di interesse. Tra queste offerte della Valencia Foundation ci sono il cloud e il calcolo ad alte prestazioni, l’economia agroalimentare e ambientale e il micro-allevamento.

È anche possibile studiare lì master in ingegneria biomedica, ingegneria dei sistemi software e tecnologici, salute delle piante e della produzione e ricerca matematica.

Passaggi di presentazione

Per richiedere una borsa di studio è necessario registrarsi come utente tramite questo link: http://solicitudes.auip.org.

La domanda deve essere corredata da una serie di documenti, tra cui copia del passaporto, indirizzo, CV e lettera di motivazione personale per il conseguimento del Master.

Il comitato di valutazione prenderà in considerazione i seguenti criteri per valutare le domande:

Voto medio della laurea con cui consegui la laurea magistrale: 60%.

L’adeguatezza degli studi precedenti svolti per la laurea magistrale richiesta: 10%.

– Strategia di internazionalizzazione UPV (criteri geografici, istituzionali e relativi al Master offerto): 30%.