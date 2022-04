Bose porta in Spagna la Smart Soundbar 900, il suo bar con audio surround Dolby Atmos

Notizie correlate

Boom di mercato per Amplificatori Ha sostituito i tradizionali sistemi audio “home theater” grazie all’integrazione in un unico dispositivo di molte delle funzioni offerte dalla classica versione 5.1. Ciò è più evidente con le apparecchiature che utilizzano la tecnologia Dolby AtmosIl sistema audio surround di alta qualità integrato per la prima volta in un altoparlante Bose, la Smart Soundbar 900, Già disponibile in Spagna a 899€.

I miglioramenti e le tecnologie esclusive che Bose ha incorporato nel suo nuovo prodotto di fascia alta mirano a offrire l’esperienza più coinvolgente possibile, grazie a Nove altoparlanti, inclusi due nuovi driver bipolari L’obiettivo è che quando guardi un film o una serie comodamente dal divano, i suoni provengano da diverse direzioni, inclusa la parte superiore.

Inoltre, grazie alla tecnologia PhaseGuide, la Smart Soundbar 900 è Capace di proiettare il suono omnidirezionale su punti specifici Dalla stanza in cui è installato, separa la musica, i dialoghi e gli effetti. Quindi, anche se non ci sono altri altoparlanti fisici collegati, il senso richiesto è quello di sentire lo spettatore nel mezzo dell’azione, ma senza perdere nessun dettaglio di ciò che gli attori stanno dicendo.

nessuna distorsione

Non tutti i lettori AV o i televisori offrono contenuti Dolby Atmos, ma Bose ci ha fatto affidamento. Un’altra tecnologia brevettata, BoseTrueSpace, Remixa i segnali per aggiungere un senso di altezza senza la necessità di un altoparlante da soffitto. Perfetto per sequenze con elicotteri, blaster e supereroi volanti.

Hanno pensato anche a chi utilizzerà la Smart Soundbar 900 per ascoltare la musica. Fornisce sia QuietPort che ADAPTIQ Ottime prestazioni dei bassi quindi nessuna distorsioneindipendentemente dalle dimensioni, ottimizza automaticamente le prestazioni del tuo dispositivo per adattarlo e calibra l’equazione in base a dove ti trovi.

Per ottenere il miglior comfort per gli utenti, l’altoparlante Viene fornito di serie con Assistenti virtuali Amazon e Google integrato, che permette di controllare ogni dettaglio tramite comandi vocali. Ancora una volta, non importa quanto sia rumorosa la Smart Soundbar 900, perché ha microfoni in grado di respingere il rumore e ascoltare le istruzioni vocali in tutte le direzioni.

Compatibilità e connessioni

Un’altra funzione interessante, non molto comune negli altoparlanti, è l’espansione delle capacità di Alexa, che consente questo Accendi, cambia canale o spegni la TV Senza dover utilizzare il telecomando.

Soundbar Bose Smart 900 bianco

Nella sezione compatibilità, questo amplificatore consente di trasmettere in modalità wireless qualsiasi segnale audio da uno smartphone o tablet tramite WiFi o Bluetooth, e può essere collegato senza problemi cromo fusoe Apple AirPlay 2 e Spotify Connect. L’unico requisito nella sezione Connessioni è che sia in TV Porta HDMI con ingresso eARC o cavo ottico (Entrambi i cavi sono inclusi nella confezione).

All’esterno, la Smart Soundbar offre 900 a Elegante design in bianco o neroLe dimensioni lo rendono ideale per accompagnare schermi da 50 pollici. I bordi sono ovali e presentano una griglia metallica avvolgente, oltre a un vetro temperato resistente agli urti sulla parte superiore.

