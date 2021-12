BOTW è più popolare in Giappone e questa è la reazione di Miyamoto

Canale televisivo giapponese la scorsa settimana, asahi, un sondaggio in cui è stato chiesto a più di 50.000 giocatori giapponesi quali fossero i loro videogiochi preferiti. The Legend of Zelda: Breath of the Wild in cima alla lista dei primi 100, E ora il suo Shigeru Miyamoto si è pronunciato su questo.

Miyamoto Prendi il controllo dell’account ufficiale di Nintendo Giappone Dedicando un messaggio a tutti i fan che l’hanno votata BOTW Come il miglior gioco di sempre.

Questo è Miyamoto. Grazie per aver votato i numerosi titoli Nintendo nelle Elezioni generali per i videogiochi che sono andate in onda la scorsa notte. È stata anche un’occasione per ricordare ogni scena della scena di sviluppo del gioco che si è ripetuta per quasi 40 anni. Continueremo a creare videogiochi che portano nuove esperienze a tutti. – Nintendo Corporation, Ltd. 28 dicembre 2021

“Questo è Miyamoto. Grazie per aver votato così tanti giochi Nintendo nella raccolta di videogiochi andata in onda la scorsa notte. È un’opportunità per ricordare ogni momento dell’evoluzione negli ultimi 40 anni. Continueremo a creare videogiochi che portano nuove esperienze a tutti i giocatori”.

In generale, l’elenco di cui sopra includeva parecchi giochi nintendo specialmente converte. Ricorda che questa console ibrida ha dominato il Giappone negli ultimi anni, nemmeno al lancio PS5 e Serie X | S. Sono stati in grado di dargli molta battaglia.

Nota dell’editore: Nintendo ha sicuramente molto lavoro da fare con il sequel di BOTW. Le aspettative per questo gioco sono molto alte e il titolo originale sarebbe sicuramente difficile da battere. Speriamo che Big N possa far accadere tutto questo.

attraverso: nintendo