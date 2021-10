Bouchard è sempre più vicino al ritorno in campo

La sua interruzione sul circuito WTA è stata sorprendente quanto la sua assenza. Eugenie Bouchard “non si fa vedere” sul campo da tennis come professionista da marzo, quando ha perso contro la cinese Lin Zhou al WTA 250 a Monterrey?

Un infortunio alla spalla gli ha giovato e il suo ritorno ha richiesto più tempo del previsto. Come annunciato in Tennis.com È più vicino che mai all’essere in grado di dire di essere presente a qualche grosso ostacolo.

Bouchard annuncia il suo imminente ritorno in tribunale. AP .foto

“La scorsa settimana sono andato dal medico – ha detto -. Mi ha detto che il recupero sta andando bene, ma ho bisogno di rafforzare un po’ di più la spalla prima di allenarmi di nuovo”, ha detto.

nel mese di giugno, Il canadese numero 231 del ranking mondiale, operato E da lì non ha colpito.

“Avrò bisogno di altre due settimane di intensa attività fisica e dopo potrò prepararmi per l’inizio della prossima stagione”.