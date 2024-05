Bovelli resterà fuori Edimburgo per il resto della stagione

Edimburgo Percorre il tratto finale di Campionato Unito di rugby Con buone possibilità di qualificarsi ai playoff, ma il resto della stagione 2023/24 lo dovrà affrontare senza uno dei suoi numeri: Emiliano Bovelli.

Argentino negli ultimi mesi Ha saltato alcune partite a causa di un infortunio alla schiena. A marzo è stato annunciato come titolare da Tempeste È stato abbandonato all’ultimo minuto. Il suo ritorno è avvenuto a fine aprile vs Blues di CardiffMa ha faticato e guarderà il resto del torneo da fuori.

Lo ha confermato il suo allenatore in conferenza stampa. Sean EverettIl quale non esclude che l’uomo di Rosario venga sottoposto ad un intervento chirurgico per tornare in piena forma in vista del ciclo 2024/25. “Bovelli non giocherà più per noi questa stagione. Ha qualche danno ai nervi. Il suo infortunio è peggiorato e si rivolgerà a uno specialista per determinare la strada da seguire. Speriamo che questo accada con il resto che abbiamo ora e se lo farà avrà bisogno operato e ne ha bisogno.” Adesso mi sottoporrò a un intervento chirurgico: “Siate pronti per iniziare la prossima stagione”.L’allenatore ha spiegato.

E nota: “Ha questo problema da tre o quattro anni e penso che sia arrivato al punto in cui non è più possibile gestirlo, quindi ha bisogno di un intervento chirurgico. Ma da ora in poi lasceremo che sia lo specialista a decidere il percorso da seguire.”.

Dovremo quindi aspettare e vedere come si svilupperà. Bozzolo. Il giocatore si è allenato Goblin È diventato il capocannoniere e una parte vitale della partita Puma Negli ultimi anni, la sua presenza è ormai diventata un mistero in vista della prima finestra internazionale dell’anno, a luglio vs Francia e Uruguay.