Box LIVE: Jackie Nava vs Gloria Yankaku Live: L’esito della battaglia d’addio della Principessa azteca di Box

Jorge Chino Garcia contro Jorge Maromereto Pez

21:42 | Vittoria n. 21 per ‘Chino’ García, grazie a una corsia preferenziale all’inizio dell’Episodio IV. Maromerito ha deciso di non uscire per il Round 4 dopo non aver mostrato la sua forma migliore.

21:23 | Si parte con il seguente incontro: Jorge “Chino” Garcia vs Jorge “Maromereto” Pez, previsto per 10 round nella classe dei pesi super welter. Il primo arriva con un record professionale di 23-3-0, con 19 vittorie KO; Dall’altra parte sono 42-14-2, con 25 KO.

Carlos ‘Tiburn’ Sanchez contro Elvis Torres

21:16 | La vittoria dello squalo per KO! Vittoria #23 da professionista (19 via cloroformio), calcio destro, gancio sinistro e ginocchio a terra di Torres. Togliti il ​​paradenti, abbiamo un vincitore! Sanchez regna nel settimo round.

21:00 | Un altro combattimento che attira l’attenzione è la battaglia di Pantera, Luis Nery, che torna quattro anni dopo per combattere David ‘Severo’ Carmona. Il primo ha un record di 32-1-0; Viene dal prendere l’imbattuto Carlos Castro.

20:40 | Jackie Nava e Gloria Yancaqueo hanno attraversato la bilancia venerdì senza problemi. Il messicano ha registrato 121 libbre, mentre l’argentino ha chiuso a 121,7 libbre.

20:20 | Il 42enne pugile messicano ha vinto due campionati del mondo. Sono stati incoronati al Bantamweight (53,5 kg) e al Bantam Superweight (55,3 kg). Senza dubbio oggi si conclude una delle carriere più illustri del pugilato nazionale.

Il 30 maggio 2005 è diventato Il primo campione del mondo WBC, Dopo aver sconfitto Leona Brown.

Jackie Navava Dì addio alla boxe e noi di MARCA Claro siamo pronti a fornire ogni dettaglio dello spettacolo nel nostro tradizionale minuto per minuto. Il La principessa Azteca affronta Gloria Yancaku Oggi, sabato 1 ottobre 2022, si svolgerà una battaglia a Tijuana, Baja California.

Nava sta per concludere la sua carriera, di cui vanta un primato 39 vittorie (16 Ko), quattro pareggi e quattro sconfitte.

Ogni fine ha un inizio e Era Princesa Azteca il 29 maggio 2001, quando ha debuttato come pugile professionista. Nava ha ottenuto la sua prima vittoria, sconfiggendo Vicky Cozy con decisione unanime.

Tabellone per le affissioni completo dello spettacolo di boxe