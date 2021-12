Boxing Day ha segnato 28 gol in cinque partite

il giorno di Santo Stefano, una vacanza programmata per lo spettatore, ha regalato spettacolo e soprattutto: 28 nelle cinque partite giocate, con una media di oltre cinque gol in ciascuno degli incontri del 26 dicembre 2021.

È stato un grande appuntamento. festa, mostra sulla terra La partita che ha placato il ristagno d’umore derivante dallo stato di salute e la continua crescita degli infortunati che ha cambiato il ritmo dei programmi congressuali.

Bgiorno del toro È iniziato alla grande. È stato segnato dalla sospensione di tre partite a causa del virus Corona, e ha visto gol abbondanti di ogni tipo.

ilEverpool – Leeds UnitedOppure Wolverhampton-Watford o Burnley-Watford, l’elenco dei duelli per la 19esima giornata che fanno parte delle quindici partite cancellate dal Corona virus finora a dicembre.

Ma oggi ha soddisfatto aspettative e tradizioni. se lui giorno di Santo Stefano È una giornata dedicata ai tifosi, non possono essere delusi. C’era uno spettacolo in ogni stadio.

Nella prima parte della seduta, nei primi duelli, sono stati segnati 22 gol in sole quattro partite.

Nove gol sono stati segnati in Stadio Etihad, in onore del calcio in cui Manchester Ha vinto 6-3 a Leicester. un team Pep Guardiola Ha raggiunto il secondo tempo con un punteggio di 4-0 (Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Ikay Gundogan e Rahim Sterling). Ma i Foxes hanno dovuto mettere in 4-3 (James Madison, Ademola Lookman, Kelechi Iheanacho).

Un ultimo circuito per il leader ha dissipato l’incertezza e ha regalato la nona vittoria che è seguita città (Aymerick Laporte e sterlina).

in un Arsenale di Carrow Road Ha segnato cinque gol da aggiungere alla sua quarta vittoria consecutiva. Hanno battuto in fondo il Norwich (0-5) con una doppietta di Bukayo Saka, a cui si sono aggiunti i gol. Kieran TierneyAlexandre Lacazette e Emile Smith Rowe.

Chi ti è piaciuto di più a Santo Stefano? ? pic.twitter.com/DrusqAqgHD – Premier League inglese (premierleague) 26 dicembre 2021

Cinque gol sono stati anche al London Stadium anche se il risultato è stato molto più basso. Southampton ha battuto il West Ham (2-3) in una partita equilibrata fino alla fine che ha buttato fuori dal buco gli ospiti. Il norvegese Muhammad Al-Yunusi. James Ward Bruce e lucidare Jean Bednarek Hanno raggiunto gli obiettivi del team Ralph Hessenhuttl. Il giamaicano Michael Antonio e l’Algeria Detto bin Rahma Hanno studiato la collezione di David Moyes.

Allo stadio del Tottenham Hotspur, i tifosi si sono goduti il ​​derby di Londra con tre gol e una netta vittoria della loro squadra (3-0) sul Crystal Palace. Harry Kane, il brasiliano Lucas Moura e il coreano Heung-Min Son hanno segnato.

Non c’era il freno a punteggio. Il prossimo impegno, che ha avuto luogo a Birmingham, tra Aston Villa e Chelsea, ha altri quattro gol (1-3). nello spettacolo belga Romelu LukakuChi ne ha segnato uno, ha raddoppiato l’italiano Jorginho, con due rigori. E l’autogol di Reece James era l’unico obiettivo dei cattivi.

Era la fine della festa allo stadio AMEX nell’ultima partita degli Emirati Arabi Uniti giorno di Santo Stefano. Il Brighton si è riunito con una vittoria, dopo 11 partite, sulla neopromossa Brentford (2-0). Il belga Leandro Trossard e il francese Neil Maupay si sono aggiunti all’elenco dei marcatori della giornata.

28 gol in totale in sole cinque partite, vicino allo storico record del 1963, quando furono raggiunti al Boxing Day 66 nelle 10 partite giocate.