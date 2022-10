Brad Pitt contro il modello di virilità di Clint Eastwood: “È estenuante”

Brad Pitt Più che mai in questo La fase “finale” della sua carriera come artista. l’eroe della storia treno espressoE il Troia anche club di combattimento Per lui è chiaro che per ora si sta solo sforzando di essere se stesso e circondarsi di persone con cui esprimersi senza alcun tipo di filtro, lontano da quel carattere maschile che altri registi e attori come Clint Eastwood hanno imposto nei suoi lungometraggi. Dove l’uomo appare come un essere umano che non può esprimere i suoi sentimenti e deve essere crudele in ogni circostanza. “Ho studiato la mia vita e voglio concentrarmi sul possedere le mie stronzate: dove sono stato complice dei fallimenti delle mie relazioni, dove ho peccato‘, iniziò spiegando a Financial Timesriferendosi alla recente polemica con Angelina Jolie e i suoi figli.

Brad Pitt parla francamente di ciò che pensa di questo tipo di standard

Pete, quindi, prosegue con il tema presentato all’inizio del testo criticando il quadro della mascolinità che emerge nel settore: “Invecchiando, mi sento molto a mio agio nelle amicizie con cui puoi essere te stesso, e voglio che diffuso ovunque». “È estenuante essere qualcosa di diverso da quello che sei. Devi capire che, almeno dove sono cresciuto, eravamo tutti come il personaggio di Clint Eastwood: Ti tieni tutto dentro, sei una persona capace, puoi affrontare qualsiasi cosa e non mostri alcuna debolezzaAggiunge.

“Lo vedo nei miei genitori e nelle vecchie generazioni di attori e ragazzi, è stressante”. egli è chiamato, Per la cronaca, Pete non attacca Eastwood in quanto tale, ma piuttosto il modello del personaggio maschile che ha ruotato attorno al suo personaggio nel corso degli anni.. Brad Pitt è ora in uno dei momenti migliori della sua carriera di attore, dopo aver vinto un Oscar una volta a Hollywood alcuni anni fa e sta attualmente recitando in progetti interessanti come treno espressoE il Babilonia (Anche se quest’ultimo terminerà con una prima nel 2023 nei nostri teatri.)