Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie per aver venduto la sua partecipazione nella tenuta francese, Chateau Miraval | persone

Angelina Jolie ha fatto ancora una volta accuse contro chi fosse Suo marito Brad Pitt tra il 2014 e il 2019. Lo scorso luglio l’attrice lo ha accusato di aver impedito la vendita del vigneto Château Miraval che entrambi possedevano in Francia. Ora la Jolie, 46 anni, ha fatto un ulteriore passo avanti e secondo gli atti del tribunale l’attore ha fornito l’accesso a pagina sei, Presumibilmente ha venduto la sua parte della fattoria. Pete, 58 anni, non ha ignorato la questione e ha deciso di denunciare la sua ex moglie per questo. Entrambi hanno deciso di non vendere la loro partecipazione nella fattoria come hanno detto “lo voglio” nel 2014 e nella fattoria che la circonda senza prima raggiungere un accordo con l’altra parte. Tuttavia, il traduttore malizioso Hanno venduto la pausa senza preavviso L’uomo d’affari russo Yuri Schefflersecondo il sito web dedicato alle notizie sulle celebrità.

maggiori informazioni

Per tutto questo tempo un attore di Hollywood Trasformare i vigneti francesi in un business multimilionarioÈ uno dei maggiori produttori di vino rosato al mondo. Tuttavia, il farmaco era in realtà in entrambi i nomi. Pete ha accennato a questo problema aggiungendo che ha investito più lavoro e denaro in questa azienda rispetto a Julie per renderla redditizia.

Il rapporto include alcuni dettagli su questo fatto. “Jolie ha completato la presunta vendita all’insaputa di Pitt, negando a Pitt il diritto al consenso che gli doveva e il diritto di prelazione sulla sua azienda. Ha venduto la sua partecipazione con la consapevolezza e la determinazione che Schaeffler e le sue sussidiarie desideravano controllare l’attività che Pitt era impegnato e per minare l’investimento di Pete in Miraval”.

Già nel 2021 la stampa ha avuto accesso ai documenti di questo procedimento giudiziario in cui ciò si riflette L’artista ha trovato un acquirente dalla sua parte di questi vigneti francesi, ma non ha potuto concludere la suddetta vendita perché Pete non aveva ancora accettato di aumentare l’ATRO (“Ordinanza restrittiva temporanea automatica‘, per acronimo inglese, misure che vengono imposte di default nei procedimenti di divorzio per evitare che una delle parti prenda decisioni finanziarie dannose per l’altra). A meno che un giudice non decida di sospendere tale disposizione, la Jolie non potrà disporre della sua quota a Meraval.

Il 30 giugno, l’attrice aveva già presentato una petizione d’urgenza per sospendere ATRO in modo che un acquirente interessato non avesse il tempo di annullare il processo. Tuttavia, il giudice ha stabilito che la Jolie non ha dimostrato “pericolo immediato, danno o perdita irreparabile o danno immediato alla proprietà”. Tuttavia, secondo Sesta paginaStava per prendere finalmente la decisione di vendere la sua parte della proprietà nonostante Pete non avesse acconsentito alla richiesta.

Situati nel cuore della Provenza francese e con una superficie di 30 ettari, i vigneti Château Miraval coprono due denominazioni nella regione della Côte-Varrois-en-Provence e della Côte de Provence, dove vengono prodotti due vini bianchi e uno rosato. Già nel 2016, poco Dopo aver annunciato la loro separazione nel 2019, La coppia mise in vendita il castellocon 35 vani e 500 ettari di terreno (tra cui vigneti), ma il suo prezzo elevato, 55 milioni di euro, non sembrava convincere i compratori all’epoca.

Questa non è l’unica battaglia in cui i due artisti si concedono. Nonostante a maggio 2021 tutto sembrasse chiuso concedendo l’affidamento ai figli che condividono, Il caso ha preso una nuova svolta in ottobre. I bambini sono tornati alla Jolie, ed è allora che Pete ha deciso che era ora di chiedere una nuova revisione dell’asilo nido. traduttore club di combattimento Ha presentato ricorso alla Corte Superiore della California, ma questa nuova revisione è stata respinta.