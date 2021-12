Brasile e Italia stanno rafforzando la cooperazione bilaterale su questioni di sicurezza e protezione

Immagini: Igor Soros / MD

Martedì (21) il ministro Mr. Sicurezza in Brasile, Walter Sosa Praga Neto, Ha partecipato all’incontro, in videoconferenza con il Ministro Difesa d’Italia, Lorenzo Curini, Per firmare una lettera che rafforza la cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza e della difesa.

Lo strumento formalizza gli sforzi per rafforzare la partecipazione alle attività congiunte di collaborazione scientifica e tecnologica, incoraggia lo scambio di conoscenze ed esperienze con l’industria della difesa e sottolinea l’acquisizione di prodotti per la difesa.

Intende realizzare le forme dell’Associazione Industriale concentrandosi sulla ricerca scientifica, l’innovazione, il marketing, le attività e gli investimenti di esportazione e importazione.

Evidenziando la forza Base del settore della sicurezza (IDB) brasiliano, che attualmente è del 4,78% Prodotto Interno Lordo (PIL) E crea 2,9 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti, ha sottolineato il ministro Praga Neto, che l’attuale partenariato con l’Italia dovrebbe intensificare lo sviluppo socio-economico. “Nel novembre di quest’anno, le esportazioni brasiliane di beni per la difesa hanno raggiunto un nuovo record di 1.500 milioni di dollari.

Durante l’incontro, i ministri della Difesa hanno evidenziato l’associazione nell’area dei programmi di difesa negli anni ’70 e ’80 (nel caso degli aerei). AMX sì Morte, E attualmente, autoblindo Guaranì), nonché l’interesse dei due paesi a stabilire nuovi partenariati strategici che potrebbero rafforzare l’IDB.

All’incontro ha partecipato il Consigliere Ministeriale presso l’Ambasciata della Repubblica Italiana in Brasile. Fernando Balini; Consigliere militare speciale del ministro, maggiore generale Josius Petrotti da Rosa; segretario Prodotti per la sicurezza (Seprod), Marcos Decott; direttore di Dipartimento di promozione aziendale (DEPCOM), Brigadiere Aereo José Ricardo de Menezes Rocha; Colonnello Airman, assistente alla sicurezza italiana in Brasile Antonio Felicicimo; E altri funzionari del Ministero della Difesa italiano.