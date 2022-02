Brasile – Paraguay in diretta | Turno di qualificazione ai Mondiali del Sud America

Guarda la narrazione completa

¡

Buonasera, famiglia! Benvenuti alla sessione di calcio mattutina. Brasile e Paraguay si incontrano dall’1:30 del mattino allo stadio Mineirao Da Belo Horizonte in una partita in cui il Paraguay ha scalato l’ultima possibilità di qualificazione ai Mondiali.

Il Brasile, che si è già qualificato per la Coppa del Mondo del Qatar 2022, vuole prolungare la sua competizione martedì Era imbattuto nelle qualificazioni sudamericane a spese della squadra del Paraguay, che ha bisogno di un miracolo, e ha giocato sei partite senza segnare un gol.. E Tite, dopo il ricco pareggio contro l’Ecuador (1-1), approfitterà del match per continuare la prova con il gol del Mondiale, che inizierà il 21 novembre.

L’obiettivo più grande per i brasiliani è continuare a vincere. La squadra delle Canarienha non ha finora lottato con nessuna sconfitta, mancano solo tre giorni e nessuna opinione sulla partita sospesa Brasile-Argentina di settembre.

La qualificazione per il Qatar è diventata una parata militare per i brasiliani: Hanno il miglior attacco, segnando 28 gol; miglior difesa, subendo a malapena cinque gol; È l’unico leader nei playoff, con 11 vittorie e 3 pareggi.

L’opposto sarà il quadrato Guillermo Barros Schelotto che ha bisogno di un miracolo storico per essere in Coppa del Mondo. La matematica dice che ci sono ancora alcune opzioni, ma non sono più autosufficienti, inoltre ci deve essere uno strano mix di risultati.