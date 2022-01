BRATA, el troyano que roba tus datos bancarios y después formatea tu celular

Cleafy, compañía de seguridad informática, informó que la nuova versione del troyano brasileño BRATA es capaz de robar los datos bankers de los usuarios de dispositivis Androide.

Además de robar los datos bankers, questo malware es capaz de borrar toda l’información que se encuentra almacenada en el dispositivo mobile, es decir, restablece de fábrica tu celular.

La compañía también señaló que este programa malecioso tiene la capacità di utilizzo di più canali di comunicazione e monitorear l’app bancaria de la víctima, así como rastrear el dispositivo móvil por GPS.

En la attualità esistono tre varianti di malware, come se si chiama ‘A’, ‘B’ e ‘C’.

La variante ‘A’ è la più utile, può essere utilizzata per accedere all’ubicazione dello smartphone e per visualizzare i dati forniti dal dispositivo mobile.

Por su parte, la variante ‘B’ tiene las mismas características que la ‘A’, solo que ésta agrega la función de robar las contraseñas de la app bancaria.

En tanto, la variante ‘C’ de BRATA può essere installata, in secondo luogo, una applicazione che viene scaricata este troyano sin que el usuario se dé cuenta per i dati personali e bancari.

BRATA es conocido por ser uno de los troyanos más peligrosos per la banca elettronica, e la nuova versione di este virus e se encuentra in paesi come Cina, Spagna e Italia; también empieza afectar a usuarios de America Latina.

Finalmente, la compañía recomendó prestar atención a las apps a las que se les concede permisos de accessibilidad, esto con el objetivo de evitar que este troiano se filtre y robe tu informazioni personali e bancarie.