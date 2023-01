Brendan Fraser sorprende il pubblico con una proiezione speciale di “The Mummy” a Londra

Brendan Fraser Ettaro Sorprendi il pubblico con una presentazione speciale di mummia a Londra. l’attore, Chi è disposto a continuare la storia di azione e avventure nominato per cicatrice per il suo ruolo in Balena Sembra che abbia fatto i conti con l’industria cinematografica dopo anni di assenza da essa. l’attore, una stella Giorgio della giunglaHa beneficiato del suo tour europeo e delle conferenze stampa relative al film Darren Aronofsky Sorprendere gli spettatori con uno dei suoi più grandi successi.

come detto koimoil’attore è stato abbattuto da uno dei passaggi di mummia Scritto da Stephen Sommers, che ha presentato in anteprima il primo e il secondo capitolo in uno speciale, Il ritorno della mummiaquale È stato trasmesso al cinema Prince Charles il 20 gennaio. Frasier si è fermato allo spettacolo, qualcosa che gli spettatori non si aspettavano. Con sorpresa e gioia dei presenti, l’attore ha dichiarato che i film sono stati girati in Gran Bretagna e che ne era orgoglioso.

“ Fraser ha ringraziato il pubblico per il loro amore per il film

“Sono orgoglioso di stare davanti a te stasera. Questo è un film girato in Gran Bretagna. Dovresti saperlo! Fino al secondo film. Puoi essere orgoglioso. Grazie per essere qui.” Comunicazione con i presenti. Fraser cade però vuoi fare La mummia 4 E continua a criticare la versione di Tom CruiseE La Universal non ha detto di andare avanti Con una saga d’avventura, qualcosa che sarebbe probabilmente una buona opzione se l’ultimo tentativo non fosse finito in un fiasco al botteghino. Ad ogni modo, con l’attore nominato per un Academy Award e con il plauso della critica e del pubblico per il suo lavoro nel già citato film di Aronofsky, non si sa mai.