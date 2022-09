Brest: tempo, televisione e possibili formazioni

Dopo aver battuto il Nantes, ha vinto Parigi Saint Germain Da Leone Messi Va alla ricerca di una nuova vittoria in Lega francese 1. Questa volta il suo avversario sarà lo Stade Brestois, meglio conosciuto come Brest, che è in zona retrocessione e vuole aggiungere al sogno della permanenza. Scopri a che ora stanno giocando, dove guardare e quali sono le possibili formazioni per un nuovo spettacolo delle pulci.

A che ora suona il Paris Saint-Germain-Brest?

Il gioco inizierà alle 12:00 dall’ArgentinaNel Parco delle Principesse. Jeremy Benard L’incontro sarà l’arbitro principale, mentre Laurent Coniglio e Guillaume Departe saranno in gioco. Il quarto giudice sarà Faouzi Benchaaban e il VAR Benjamin Lepaysnt.

Accoglienza dei tifosi nel match della Juve. Foto: Reuters

Dove vedere Paris Saint-Germain – Brest?

L’incontro andrà in onda ESPN Sulla TV via cavo, anche se può essere visto anche tramite trasmissione stella +. Inoltre, potrai seguire le informazioni minuto per minuto attraverso il sito web di primocome sempre.

Com’è il Paris Saint Germain?

I parigini vengono a questo incontro con l’obiettivo di mantenere la leadership in campionato, dove si trovano attualmente Olimpico Marsiglia Con 16 unità. Quelli che guida Christoph Galtier Hanno vinto cinque delle prime sei partite e hanno anche pareggiato 1-1 contro di loro Monaco Il quarto giorno. La scorsa settimana hanno schiacciato 3-0 Nantes due gol da Kylian Mbappé E mantieni il comando.

Celebrazione del Paris Saint-Germain.

Martedì scorso ha debuttato il Paris Saint-Germain Champions League 22/23 prima Juve Da muri. I francesi hanno vinto 2-1 con due nuove reti della crepa francese e hanno iniziato con il piede giusto nella competizione più importante d’Europa, il gol più grande di questa stagione.

L’allenatore manterrà la base della squadra che ha sconfitto la Vecchia Signora, e Ripeterà il triplo attacco con Messi, Neymar Mbappe, indisciplinato dall’inizio della stagione. E questo è tra loro tre Non hanno né più né meno di 22 gol! In otto partite a partire dalla partita di Supercoppa francese contro il Nantes.

Gli unici dubbi del tecnico sono in fase difensiva, dove Juan Bernat è riuscito a prendere il posto di Nuno Mendes (che aveva appena segnato contro il Nantes) e con Danilo Pereira ha completato le tre vittorie consecutive con Sergio Ramos e Marquinhos.

Come si raggiunge Brest?

L’avversario in un’area complessa del campionato francese, il Ha aggiunto solo cinque punti nei primi giorni ed era in zona retrocessione. La loro unica vittoria in questa stagione è stata contro Angers, che è il prossimo nell’ultima classifica. All’ultimo appuntamento, la squadra guidata da Michel Der Zakarian ha pareggiato con lo Strasburgo, ottenendo una serie di due sconfitte di fila.

I visitatori cercheranno di uscire dalla zona rossa. Foto: Reuters/Stephan Mahe

Nell’ultima partita contro il Paris Saint-Germain, il Brest ha perso 2-0 proprio in questo stadio. In questa occasione, una squadra della Francia occidentale proverà a sorprendere al Parc des Princes, cercando di aggiungere un punto per migliorare la propria posizione. Metterà una linea di 5 in background, cercando di contenere gli attacchi del PSG. Lo farai?

Possibili formazioni

Parigi Saint Germain: Gianluigi Donnarumma ; Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembe; Achraf Hakimi, Marco Verratti, Vitor Ferreira, Nuno Mendes; Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar. DT: Christoph Galtier.

Brest: Marco Bezot, Jean-Kevin Dufferne, Ashraf Dari, Christophe Herrell, Lillian Brassier, Harris Belkbla; Hugo Magnetti, Frank Honorat, Pierre Les Mello, Pereira Lage; Islam Soleimani. DT: Michel Der Zakarian.