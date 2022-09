Brian Reyna, grande presenza nella nazionale peruviana

Indubbiamente grandi speranze si sono generate nelle amichevoli della Nazionale peruviana, considerando che era importante ampliare il mondo dei giocatori e acquisire alternative in attacco. In questo modo, Brian Reyna ha avuto l’opportunità di avviare il procedimento nella partita contro El Salvador e portarla a termine. Qui ci sono note importanti dal Bollettino Cantolao.

Reina ha avuto una prestazione fantastica con un gol che includeva la vittoria per 4-1 di Bicolour su El Salvador. Nazionale del Perù

Vale la pena notare che la cosa curiosa della chiamata di Brian Rina è che non era nella prima lista delle chiamate. Anche il centrocampista di Cantulao è stata la seconda scelta a causa di un infortunio Yoshimar Jotun si è unito a lui per la giornata rimanente sulla trasferta di squadra di Juan Maximo Reynoso.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, Bryan Reyna è vicino allo stile di gioco di André Carrillo. Ciò significa che Brian Rena ha un buon duello in singolo ed è sempre vittorioso, inoltre è sempre stato reattivo con i suoi compagni di squadra.

D’altra parte, la sua buona prestazione è stata coronata da un gol. Ad un certo punto della partita, Brian Rina è passato a giocare la seconda punta. Così, il giocatore di Cantolao è stato più vicino alla porta dell’avversario ed è apparso in area per segnare il suo primo gol con il Perù.

Infine, la conclusione principale con Brian Reyna è che ha ottenuto un altro giocatore per la nazionale peruviana. Inoltre, il centrocampista è in grado di lottare per la posizione di qualsiasi calciatore peruviano.