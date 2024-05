Brian Torres non esclude di riprendere la sua relazione con Samara Lobaton e rivela il numero di mesi della sua gravidanza

Poche settimane fa, Brian Torres ha annunciato la fine della sua relazione con Samahara Lobaton. Il cantante ha preso questa importante decisione dopo aver fornito i dettagli della rissa di strada avvenuta tra loro. In un’intervista con Magali Medina, l’ex fidanzato di Jefferson Farfan ha ammesso che la sua storia d’amore con l’influencer era diventata tossica.

Dopo aver fatto questa importante precisazione, la secondogenita di Melissa Klug ha lasciato la casa Salsero, dove avevano uno spazio che la Torres aveva ereditato dai suoi genitori come abitazione; Ma a causa dei continui problemi che avevano, gli chiesero di lasciare questo posto.

Ora, durante un’intervista al programma “BackStagePerú”, il cantante è stato incoraggiato a fornire dettagli sulla sua vita privata, come i mesi di gravidanza Samhara Lobaton. Secondo Brian TorresÈ incinta di tre mesi e due settimane e recentemente ha fatto un’ecografia, dove hanno confermato che tutto stava andando bene.

Samara Lobaton e Brian Torres si sono incontrati di nuovo durante la loro riconciliazione. (Immagine: IG Capture)

“Personalmente voglio un figlio che si vesta come me (per quanto tempo?). Tre mesi e due settimane fa, tre giorni fa hanno fatto un’ecografia e Samara mi ha detto che va tutto bene”, ha detto.

In un altro momento, quando gli è stato chiesto se fosse completamente single attualmente, il cantante ha preferito dire che la sua situazione era “complicata”, perché non sapeva cosa sarebbe potuto succedere in futuro, lasciando intendere che era possibile che ci sarebbe stata una riconciliazione con lui. Samhara Lobaton.

Ha detto: “Ora mi trovo in una fase complicata, ma non voglio dire che sono single perché domani potrebbero succedere molte cose”.

Come previsto, il mio autista “Amore e fuoco” Hanno espresso la loro opinione nelle relative dichiarazioni Brian TorresIl che garantisce che molto probabilmente riprenderanno la loro storia d’amore. Ha detto: “Cioè lascia aperta la possibilità di vederli insieme in qualsiasi momento”.

Samara Lobaton condivide i suoi pensieri sulla rottura con Brian Torres.

Brian Torres Ha detto in un’intervista al canale Youtube “Backstage Perú” ha detto che il rapporto che aveva con “10 de la calle” era così stretto, che viveva a casa sua, guidava le sue auto di lusso e aveva la possibilità di incontrare molte persone del circolo calcistico internazionale.

“Ha fatto tutto, nella sua vita quotidiana, e ha gestito tutto il suo programma. L’ho portato agli allenamenti e alle cure. Lo vedevo come il mio capo e il mio idolo. È stato un onore lavorare con lui”, ha spiegato.

Il salsero peruviano gli è stato grato Jefferson Farfan Per avergli dato l’opportunità di crescere sia professionalmente che umanamente al suo fianco durante la permanenza a casa dell’ex calciatore. Tuttavia, lo ha ammesso quando ha ufficializzato la sua storia d’amore con lei Samhara LobatonL’atleta ha deciso di prendere le distanze da lui.

“Non gli ho mai più parlato. Farfan è con le sue cose. Io sono con le mie cose. Gli sarò sempre grato. Ci sono cose di cui non si è parlato, che prima o poi accadranno. L’amicizia non muore mai… e sebbene ciò sia vero, è comunque… “Quello che è successo con l’ultima relazione (Samhara), lì c’è stata una rottura.”