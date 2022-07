Britney Spears arrabbiata per i documentari senza il suo permesso

Britney Spears Usa di nuovo i social media Rendi pubblica la tua rabbia. Questa volta, non si tratta di una discussione familiare, ma di Documentari e speciali sulla sua vita privata che sono stati prodotti senza il suo permesso. La cantante ha pubblicato una lunga nota che ha effettivamente cancellato, mamail giornalieraL’ha recuperata – esprimendo il suo dispiacere e dicendo che nessun’altra star avrebbe ricevuto la quantità di stampa dura che ha ricevuto. Nel testo, Britney non si riferisce direttamente a nessuno, ma probabilmente si riferisce già a “Framing Britney Spears” di Hulu. Britney vs. lance netflixEntrambi sono stati rilasciati nel 2021, ma finora non sono stati dichiarati pubblicamente.

Anche la principessa pop Ha incolpato il suo paese per le sue molestie Nel corso degli anni, ha detto: “Sento che gli Stati Uniti hanno fatto un lavoro straordinario nell’umiliarmi”. La Spears sostiene che questi documentari sembravano un insulto senza il suo permesso. “Seriamente, pensaci… non ho mai visto così tanti documentari su una sola persona… Will Smith, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez. Non c’è una sola persona sulla terra (rete, produzione televisiva o chiunque altro) ne scoprirà molti immagini negative e fare speciali di un’ora che afferma di “aiutarmi”. Davvero? Era la cosa più offensiva che avessi mai visto in vita mia”. Ha scritto.

D’altra parte, Britney ha anche spiegato che, per tutta la vita, ha sempre camminato verso la sua macchina quando arrivava all’aeroporto. Ma torniamo a Los Angeles dopo aver speso bella luna di miele insieme a Suo marito, Sam AsgariL’hanno portata su un carrello da golf. La cantante ha dichiarato che l’unico motivo per cui le hanno portato un passeggino era perché “sapevano che avrebbero scattato la mia foto, quindi l’hanno portato amorevolmente per la prima volta in 20 anni”. Tuttavia, Britney lo ha espresso La sua rabbia non era dovuta al fatto che lei “vendesse foto brutte e imbarazzanti” di lei.





Natalie Arroyo

Natalia Arroyo è la redattrice di notizie, bellezza e moda di Cosmopolitan.

