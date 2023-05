Britney Spears si è riunita con sua madre dopo tre anni

(CNN) – Britney Spears ha condiviso che lei e sua madre, Lynn Spears, stanno meglio ora.

La cantante ha pubblicato una foto flashback di se stessa da bambina sul suo account Instagram verificato, scrivendo nella didascalia: “La mia bellissima madre si è presentata alla mia porta ieri dopo 3 anni… è passato tanto tempo… con la famiglia ci sono sempre cose da fare Risolvilo…ma il tempo guarisce tutte le ferite!!!”.

“Ed essendo stato in grado di comunicare ciò che ho pubblicato per così tanto tempo, mi sento così fortunato di essere stato in grado di provare a sistemare le cose!” “Ti amo davvero [emojis de corazón]!!! “.

La Spears ha aggiunto: “Sono così felice che stiamo prendendo un caffè insieme dopo 14 anni! Andiamo a fare shopping più tardi!!!”

Secondo quanto riferito, lei e sua madre si sono allontanate, con la giovane Spears che ha postato commenti negativi su sua madre in passato mentre la star stava combattendo per la libertà dalla custodia.

Lynn Spears non ha commentato pubblicamente l’incontro. Nell’agosto 2022 ha lanciato un appello alla figlia, scrivendo sui social: “Britney, per tutta la tua vita hai fatto tutto il possibile per sostenere i tuoi sogni e desideri! Inoltre, ho fatto del mio meglio per aiutarti a superare le difficoltà!”

“Non ti ho mai voltato le spalle e non ti volterò mai le spalle! Il tuo rifiuto delle innumerevoli volte che ho viaggiato e chiamato mi fa disperare!”, ha scritto Lynn Spears. Ti voglio tanto bene, ma questa conversazione è solo per te e per me, faccia a faccia, faccia a faccia».

La madre della Spears è stata fotografata mentre aspettava fuori dalla casa di sua figlia nel sud della California mercoledì.