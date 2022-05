Broadcom in trattative per l’acquisto di VMware

Un nuovo contratto di acquisto a Wall Street, in questo caso Broadcom occupazione VMware Rg-A 60 miliardi di dollari. Entrambe le società sono in trattative con l’intenzione di farlo Annuncia un accordo in contanti e azioni giovedì prossimosecondo Cara Lombardo e Dana Semeluka per il Wall Street Journal.

Le due società tecnologiche mirano ad annunciare a Giovedì un affare in contanti e azioni di $ 140 per azioneSupponendo che le conversazioni non svaniscano, diceva la gente. Il prezzo deve ancora essere determinato e potrebbe spostarsi, hanno avvertito alcune persone.

Per aiutare a pagare l’accordo, Broadcom prevede di recarsi in alcune banche per ottenere Un pacchetto di debiti di quasi 40 miliardi di dollariDisse una delle persone.

Le discussioni su VMware, insieme all’accordo di Elon Musk alla fine del mese scorso per l’acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari, lo dimostrano Nonostante la volatilità del mercato, sono ancora possibili grandi affari. Ciò è in parte dovuto a una flessione del mercato Obiettivi di acquisizione più convenienti E perché, in alcuni casi, I venditori sono più disposti ad accettare azioni come valutaSi spera che ne traggano beneficio quando si riprenderà. Nel frattempo, le società di private equity rimangono piene di liquidità.

Tuttavia, il volume di fusioni e acquisizioni è rallentato rispetto al ritmo sostenuto dell’anno scorso. Le aziende negli Stati Uniti hanno raggiunto 789,5 miliardi di dollari di fusioni finora quest’anno, in calo del 31% rispetto allo stesso periodo del 2021A causa dei cambiamenti del mercato e della più ampia incertezza economica, molti trader sono stati sospesi. Intanto il L’attività IPO è stata interrotta per impostazione predefinita Mentre le potenziali aziende pubbliche aspettano acque più calme.

Acquisizione sospesa da Microsoft dal videogioco dei pesi massimi Activision Blizzard con circa $ 75 miliardi Attualmente registra come la più grande acquisizione dell’anno.

Azioni Vmware chiuso con Lunedì è aumentato di quasi il 25% a $ 119,49 Dopo la notizia dei colloqui. Il titolo ha ricevuto una spinta tardiva quando il Wall Street Journal ha riportato il prezzo previsto, dando alla società Con una capitalizzazione di mercato di oltre 50 miliardi di dollari. Azioni Broadcomche è un conglomerato di software per semiconduttori, chiuso con quasi il 3%, dandogli un valore di mercato di circa $ 215 miliardi.

Quello Il prezzo delle azioni è di $ 140 rappresenterà Quasi il 50% in più rispetto al prezzo di chiusura di VMware venerdì, Ma è ancora ben al di sotto del massimo di più di $ 200 Azioni raggiunte Primavera 2019.

Le discussioni sull’accordo, che si sono intensificate negli ultimi giorni, arrivano sei mesi dopo Tecnologie Dellpioniere dell’informatica Separato l’81% della sua partecipazione in VMware. La società di software ha una forte posizione di mercato per Cloud ibrido Le grandi aziende integrano i servizi cloud pubblici come i servizi Amazon e Microsoft con le loro reti private.

Il Michael Dell, fondatore di Dell, resta presidente di VMware. Lui e una società di private equity Lago argentatoche ha aiutato Privatizzazione Dell nel 2013insieme controllare a Oltre il 50% delle azioni VMware. La società ha avvertito nei suoi archivi di azioni che ciò dà loro troppa influenza sulle decisioni di VMware e potenzialmente li mette in contrasto con altri azionisti.

Broadcom, una potente azienda di semiconduttori costruita in gran parte attraverso un’acquisizione, era sulla buona strada per concludere un accordo Rafforzare la propria presenza nel mercato del software aziendale. Stava per acquistare una società di software Istituto Sass L’anno scorso prima che i fondatori della società ristretta cambiassero idea. Il suo primo grande passo nel software è stata l’acquisizione da CA Technologies per circa 19 miliardi di dollari nel 2018.

Il cloud computing, che consente ai clienti di affittare potenza di calcolo anziché investire per conto proprio, è salito alle stelle negli ultimi anni. Le startup e altre aziende che non potevano supportare i dipartimenti IT interni sono state tra i primi utenti del cloud, ma ora le aziende di quasi tutti i settori fanno affidamento su di esso.

VMware è stato inserito in un nuovo sistema per circa un anno dopo il veterano dell’azienda Raghu Raghuram ha assunto la carica di CEO quando Pat Gelsinger ha lasciato per guidare Intel Corp.

VMware dovrebbe riportare i guadagni giovedì, mentre Broadcom riferirà la prossima settimana.

Broadcom Viene scambiato a partire da $ 519,60, ancora al di sotto del divario ribassista lunedì, e la posizione delle medie mobili a 70 periodi al di sopra della media mobile a 200 periodi ci darebbe un segnale rialzista. Allo stesso tempo, gli indicatori Ei sono praticamente ribassisti.

VMware Rg-A Viene anche scambiato al ribasso a $ 116,17, ma viene scambiato al di sopra del recente gap rialzista e le medie mobili si stanno invertendo rispetto a quella precedente. Il che ci darà un segnale ribassista. Allo stesso tempo, gli indici Ei sono praticamente rialzisti.