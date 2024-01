Broner commette ancora un errore – AS.com

Tra le già numerose preoccupazioni per il Borussia Dortmund, sceso al quinto posto in Bundesliga dopo una prima parte di stagione deludente, durante la mini-tappa invernale della Bundesliga si è verificato un incidente controverso. Borussen A Marbella. Secondo il sito “Sky Germany”, gli eroi di questo episodio sono le perle Paris Bruner e Cole Campbell, entrambi 17enni, e hanno attirato nuovamente l'attenzione, ma questa volta in modo negativo.

Contrariamente alle regole interne concordate, i due giocatori sono fuggiti dalla loro camera d'albergo nella notte tra sabato e domenica, per poi essere sorpresi dallo staff tecnico guidato da Edin Terzic. Il rientro in camera dei calciatori Under 18 è previsto dopo la mezzanotte, secondo le indicazioni dello staff tecnico.

Nonostante questo incidente, non è prevista una sospensione a causa del comportamento del giovane. SÌTuttavia, lunedì Broner e Campbell potrebbero essere esclusi dall'allenamento della prima squadraInoltre, non è stato incluso nella lista dei convocati per l'ultima amichevole contro lo Standard Liga prima di lasciare Marbella martedì.

Finora il Borussia Dortmund ha scelto di non commentare l'accaduto quando gli è stato chiesto in merito. Va ricordato che questa è la prima volta che Broner e Campbell partecipano ad un ritiro con la prima squadra e Broner ha già commesso degli errori in passato. Nell'ottobre 2023, il nuovo campione della Coppa del Mondo Under 17 è stato sospeso a causa di un incidente di cui non si conoscevano i dettagli.

